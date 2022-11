Fatal choque en Paraná: “Papá dijo ya vuelvo y por un irresponsable no regresó”

Se cumplen dos meses del fatal accidente en barrio San Agustín, en el que chocaron Renault Clío y una camioneta Volkswagen Saveiro, cuyo conductor,Las hijas de Humberto Rolando Reding, Miriam y Evelyn, convocan a una marcha para pedir justicia por su padre. La marcha se realizará este jueves a las 10:30 y caminarán desde la Catedral hasta Tribuales. “”, valoraron a Elonce.r”, expresó.Se recordará que el grave accidente de tránsito ocurrió el sábado 10 de septiembre por la tarde en Paraná y tuvo como salgo un fallecido y tres heridos. El hecho sucedió en calle Selva de Montiel al 1140, entre Galán y 1º de Mayo, del barrio San Agustín de Paraná.Al consultarle sobre cómo se encuentra su familia, la hija de la víctima expresó que “, su vidriería y todo lo que hacía”.

Él dijo ya vuelvo y no volvió más

“Lo ocurrido no tiene nombre”

El auto era conducido por un menor

La joven al recodar a su padre lo describió como una persona buena, sencilla, “sin ningún tipo de maldad, predispuesta a ayudar al otro”. “Le pedimos desde nuestros corazones a toda la comunidad que nos acompañe a pedir justicia para que estas cosas no vuelvan a pasar”, mencionó. En tanto, Evelyn, remarcó: “H”.“Podría haberle ocurrido a cualquiera, pero le pasó a mi papá y no tengo consuelo sobre todo esto”, expresó la hija al remarcar que Humerto Reding era una persona vital que le dedicaba mucho tiempo a su trabajo y la familia.“Se fue de un segundo a otro, no tenemos explicación, quisiera perdonar al responsable, pero no puedo, no hay manera”, sostuvo al agregar que su hijito pequeño pregunta por su abuelo y no sabe que contestarle: “mi papá no estaba enfermo, todo fue culpa de un irresponsable”, apuntó.Se recordará que en el choque ocurrió un Renault Clío y una camioneta Volkswagen Saveiro, cuyo conductor, Humberto Rolando Reding, de 68 años, falleció.La fiscal de Menores, Sonia Vives, tomó la causa porque un adolescente de 16 años era la persona que conducía el Clío y quién tendrá la responsabilidad en el Homicidio culposo de la víctima.El primer informe de la División Accidentología Vial de la Dirección de Criminalística determinó que el vehículo transitaba a unos 92 kilómetros por hora. Además, se pudo visualizar que el Clio invadió el carril de la Saveiro.Los análisis determinaron que el chico no había consumido sustancias tóxicas, ni alcohol.