El adiós a “El Flaco” Marzolini: “Fue un precursor, un pionero y un trasgresor”

José “El Flaco” Marzolini, fue uno de los primeros radiodifusores de FM en Paraná. Fue el iniciador y propietario de la conocida “Del Este FM”, por donde pasaron conocidos locutores de la capital entrerriana. Uno de ellos, Roly Zitelli, alo calificó como “un adelantado, un trasgresor para la época”.“El Flaco fue uno de los pioneros de las radios FM en Paraná, él fue muy intuitivo, fue el más creativo que conocí y el que me abrió las puertas a la radio”, ponderó el locutor y actual comentarista deSegún el locutor, El Flaco “siempre estaba tirando ideas, creando cosas y otras que no pudo llevar a cabo”. “Hace unos años atrás se le ocurrió hacer una radio móvil en un colectivo, pero por falta de medios no lo pudo llevar a cabo; su idea era la de recorrer las calles de la ciudad haciendo radio”, acotó al respecto.Finalmente, Zitelli sentenció: “Todos los que hacemos radio no tenemos que olvidarlo al Flaco porque fue un precursor, un pionero y todos los nuevos que hacen radio tienen que saber que en Paraná existió un José Marzolini porque por él son muchos, incluso yo, los que hoy estamos haciendo radio”.