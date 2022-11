Más escuelas se suman a Once por Todos: “Con cada donación damos amor”

Más escuelas de Paraná suman sus manos a Once por Todos, la jornada que tendrá su epicentro este 8 de diciembre en Sala Mayo de la capital entrerriana. La Escuela Cristiana Evangélica Bautista Nº 127 “Pastor Enrique Marconi” formará parte de la fiesta de la solidaridad y recolectan alimentos no perecederos, pañales, productos de limpieza e higiene para los beneficiarios de la 18º edición de Once por Todos.“Toda la comunidad educativa y la iglesia nos sumamos a la campaña solidaria y nos dedicamos a ayudar”, dijo la vicedirectora, Carina Chaires, a Elonce y resaltó que “llevamos a cabo diversas acciones solidarias con los alumnos y se ponen en práctica todos los valores que pregonamos en clases”.“A la solidaridad la practicamos todo el tiempo, como compartiendo los útiles con nuestros compañeros y además trabajamos mucho trabajando la autoestima para crecer uno mismo y ayudar nos hace sentir bien”, valoró otro alumno.“Ayudamos a los demás con donaciones y cada granito de arena suma”, expresó una alumna y remarcó que “la solidaridad agranda el corazón”.“Todos podemos ayudar y cada día tenemos una oportunidad para ser solidarios, hay que ser responsables con estas acciones”, indicó una alumna Celeste.Por su parte, el pastor, Juan Pedro Verón, valoró que “con la jornada de Once por Todos trabajamos mucho el concepto de dar y cuando somos solidarios nos sentimos bien. Vivimos en un mundo complicado y parece que la solidaridad no está de moda, pero los niños son el cambio y crecen con estos valores”.Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó ay mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc.: Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar. “Invitamos a colaborar en supermercados, donde se podrá comprar los productos que se necesitan en la jornada solidaria y depositarlos en carritos solidarios”, anticiparon los organizadores.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través deAsimismo, se reciben donaciones solidarias a través de“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron aLas donaciones serán destinadas a “Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Martín; ONG Suma de Voluntades; Merendero Lucerito; Parroquia Santa Lucía (merenderos); Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" (Paraná); Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52); Hogar de ancianos "San Vicente de Paul".