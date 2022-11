Se quebró uno de los árboles más históricos de la Plaza 1º de Mayo de Paraná

Se trata de un ejemplar de, ubicado en la Plaza 1° de Mayo, en inmediaciones a la esquina de Peatonal San Martín y calle 25 de Mayo, pudo saber. Afortunadamente, el incidente no provocó daños ni obstaculizó el tránsito vehicular sobre las calles del microcentro paranaense.Se estima que habrían sido losde la mañana los que ocasionaron el daño en el añejo ejemplar. Perodesde hacía tiempo y se apreciaba con mayor facilidad desde su perfil este.registró con sus cámaras aéreas el momento en el que personal municipal realizaba las tareas de corte para retirar las ramas; se recordará que este martes es el Día del Empleado Municipal.Resta determinar si el árbol será o no extraído por completo de la plaza principal de la ciudad.La encina es un árbol de la familia de las fagáceas, perteneciente al orden Fagales donde se agrupan alrededor de 670 especies. Su nombre científico esy se caracteriza por contar con una gran copa, con forma redondeada, y unas hojas muy frondosas que lo hacen un árbol ideal para dar sombra. Es que, en su conjunto, la encina puede llegar a alcanzar los 25 metros de altura.Esta especie forma parte del arbolado instrumentado hacia fines del siglo XIX. Como alguna vez mencionó María Lourdes Cura, en uno de sus escritos, “hasta 1888 la plaza poseía un arbolado sin orden alguno, que sin embargo le daba un aspecto de bosque. Paraísos, moras y naranjos, y veredas de ladrillo común ofrecían un paseo que no estaba de acuerdo con el progreso de la ciudad.Es por eso que en tiempos del intendente don Enrique Berduc, y siendo presidente del Concejo Deliberante Santos Domínguez, entre 1880 y 1890, se procedió a un nuevo arbolado, que adquirió la fisonomía que tuvo hasta la actualidad, más allá del deterioro o desaparición de algunos de los ejemplares, por distintas circunstancias".