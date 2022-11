Eclipse lunar: este martes se vivirá el último fenómeno astronómico del 2022

Durante la madrugada de este martes se podrán ver el último eclipse lunar total del año. Un fenómeno astronómico al que también se conoce como Luna de Sangre.Como sucede con este tipo de eclipses, no pueden ser vistos en todo el mundo sino en la porción del planeta en la que es de noche. En este caso, será visible en Oceanía, Asia y América.Walter Elías, del Observatorio de Oro Verde, indicó aque “que será un eclipse parcial y en Entre Ríos, no será muy visible, porque cuando la luna empiece a ser tapada levemente por la tierra ya se va a estar ocultando por el horizonte”.Seguidamente, agregó: “podrá ser visto cerca de las cinco de la mañana si el cielo está despejado”.“Los eclipses de lunas se dan cuando la estrella está en su fase llena y la tierra se ubica entre ambos astros, proyectando su sobre sobre la luna. Generalmente duran mucho tiempo”, informó.Será el último eclipse del año y, de acuerdo a lo que informa la NASA, el próximo de estas características será el 14 de marzo de 2025, aunque continuaremos viendo eclipses lunares parciales y penumbrales durante los próximos meses.Las entradas se venden en forma on line exclusivamente donde se puede escoger el día y horario. Enlace para adquirir las entradas: astroentrerios.eventbrite.com