Características del árbol de mora y recomendaciones para consumir los frutos

El moral, Morus nigra, conocido por su nombre común de: mora, mora negra, morera…es un árbol de la familia de las moráceas, originario de Persia.Se trata de un árbol de porte mediano, aunque puede alcanzar los 15 metros de altura, con hojas grandes, alternas, pecioladas, de forma redondeada o acorazonada, con el borde dentado, ásperas por el haz, oscuras y no lus- trosas.En las ultimas se semanas, se pudo observar un enorme árbol de mora en la zona del puerto de Paraná y sorprendió por su tamaño y la sombra de que brinda.“Es un árbol que da mucha sombra y es traído de Europa a América. Así como da sombra y tiene frutos comestibles, empieza a invadir los ecosistemas, retrayendo otras especies. Se adapta muy bien a vivir en lugares húmedos, que tienen mucha agua”, expresó aMiriam Martínez.“Son especies que no se recomienda plantar porque son invasoras”, remarcó. “Es un árbol que tiene muchos años y tiene una madera blanda. Tiene mucha capacidad de rebrote”.Según comentó, en Paraná “como hay microclimas, los arboles van floreciendo en etapas. Hay algunos que ya están repletos de moras y otros que no. En la ciudad se puede encontrar mora de las negras”.Para consumir los frutos, recomendó “siempre lavarlos. Habría que dejarlos reposar unos minutos en agua con un poquito de vinagre y luego si, estaría aptos para ingerir”.Al finalizar, señaló que “no hay que comer nada que no se sepa, fehacientemente, que se pueda comer. Hay frutos que se parecen a otros y no son, y pueden ser venenosos. Las plantas no se tocan ni se comen”.