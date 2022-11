“No se garantizó la seguridad”, indicaron sobre prohibición del salón en Paraná

Dos jóvenes resultaron heridos en la noche de viernes tras una batalla campal de botellazos en la Peatonal San Martín de Paraná. El hecho ocurrió frente al Club Social.A raíz de los episodios de violencia que se registraron, el Ejecutivo Municipal comunicó que “prohibió la realización de nuevos eventos bailables de dicho establecimiento”.Guillermo Comas Cancio, director de habilitaciones de Paraná, indicó aque la medida se tomó ya que el lugar no “garantizó las medidas de seguridad internas y externas hacia los concurrentes”.“Entendemos que no había la cantidad necesaria de policías para la cantidad de personas externas que asistió al lugar”, dijo. Seguidamente aclaró que el salón “estaba habilitado para la realización de este tipo de eventos. La ordenanza 86/15 le exige ciertas medidas de seguridad e higiene”.El funcionario municipal, indicó que previamente “no habían tenido otras denuncias en este lugar. Tampoco hubo intervenciones por parte al policía ante hechos similares”.“Actualmente no están dadas las condiciones para que se realicen este tipo de eventos en el lugar. Para que vuelva a ser habilitado, el organizador debe garantizar las medidas de seguridad tanto dentro del lugar como afuera”, remarcó.Al finalizar, señaló que “no hubo ninguna resistencia por parte del dueño del lugar. Cuando quiera volver a realizar este tipo de eventos, tendrá que pedir la autorización y se evaluará si se habilita o no”.