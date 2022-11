Camión derribó semáforo y carteles de señalización en el centro de Paraná: fotos

Un camión con acoplado que circulaba por calle San Juan y se disponía doblar en la intersección de calle Andrés Pazos derribó semáforos y carteles de señalización de calles en dicha esquina, de la ciudad de Paraná.Como consecuencia del accidente, que ocurrió en las primeras horas de la tarde de lunes, el camión terminó sobre la vereda y hubo serios daños materiales.En diálogo con Elonce, el conductor del camión adujo que “el GPS me direccionó por esta zona y cuando intentaba salir del microcentro cada vez se hacían más angostas las calles”“Cuando”, dijo al agregar que no había carteles de señalización y que un auto mal estacionado le dificultó aún más la maniobra.Asimismo, el camionero detalló que “es la primera vez que vengo a Paraná y en otros lugares no me ocurrió esto. Espero que el seguro del camión cubra los gastos, no fue mi intención realizar este recorrido, me asusté mucho porque nunca me pasó algo similar”Además, detalló que hace un tiempo que trabaja conduciendo camiones, “antes trabajaba en una finca, pero desde que falleció mi hermana estoy en el camión para juntar más dinero para mis sobrinos pequeños”, reflexionó y agregó que “el camión es el único sostén”En sintonía con esto, el trabajador explicó que salió con su camión el día sábado, el domingo cargó mercadería en San Rafael, Mendoza y en a tres días durmió solo dos horas.