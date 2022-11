No habrá recolección de residuos este martes 8 de noviembre en Paraná. Es debido al asueto por el Día del Empleado Municipal. El servicio retornará con normalidad el miércoles 9 de noviembre.

Desde el Municipio se solicita colaboración a los vecinos para mantener limpias calles, veredas y espacios públicos.

También se recuerda que continúa el programa Separá con la doble contenerización y separación de residuos en el macrocentro (entre Laurencena, Ramírez, Racedo y Catamarca).



En contenedores verdes va lo Reciclable (plástico, metal, papel, tela, cartón o vidrio, todo este material limpio y seco).

En contenedores azules lo No Reciclable, que incluye materiales orgánicos como yerba, estiércol, verduras, restos de comida o café y materiales inorgánicos no reciclables como los residuos sanitarios (por ejemplo toallitas sanitarias o pañales).