Club Patronato inauguró un plano del estadio con braille y en relieve

El testimonio de los hinchas de Patronato

El Club Patronato de Paraná inauguró este lunes un plano háptico del estadio “Presbítero Grella” que fuera realizado en relieve y sistema braille con el objetivo de garantizar la accesibilidad a personas con discapacidad visual.Un mapa háptico es un plano que muestra la arquitectura de un espacio para ayudar a los invidentes a ubicarse; el gráfico, en relieve y sistema braille, sirve para explicar cómo están distribuidos esos lugares.Las docentes de la escuela de Educación Integral Nº1 “Helen Keller” comunicaron aque, para explorar el mapa, a las personas ciegas que fueron invitadas a la inauguración les explicaron “los conceptos básicos de orientación y movilidad, que son la organización y la interpretación de las referencias que utilicen, ya sea braille o las letras”.El plano háptico significa que podrán “acceder a más espacios de forma independiente”, destacó Viviana Vergara. “Esta información es importantísima porque permite que las personas ciegas o con disminución visual puedan apropiarla y tener un conocimiento pleno de las instalaciones”, sumó Claudia López.En la ocasión, Emanuel Ledesma del área Patronato Integrado, se mostró feliz tras haber inaugurado el plano háptico. “Cuando creamos el área de Discapacidad fue en busca de la accesibilidad de los chicos y chicas con discapacidad para que disfruten del club; y hoy, con el plano háptico, avanzamos bastante”, valoró.Por su parte, el presidente de la entidad deportiva, Oscar Lenzi, sumó: “Esta era una vieja aspiración que teníamos desde que incorporamos a Emanuel a nuestro grupo de trabajo porque él fue el motor y la vida de todo eso; nos entusiasma de tal manera que todos estamos dedicados a apoyarlo y a seguir trabajando”.En la oportunidad anticipó que, en los terrenos lindantes al club, “se habilitará un gran playón deportivo para que todos puedan disfrutar”.“Es un plano muy accesible”, valoró Agustín Marzo, estudiante no vidente de Periodismo Deportivo, y se mostró “orgulloso de Patronato y feliz porque jugará la Copa Libertadores”. El joven es hijo de José Luis “El Loco” Marzo, ex jugador de unión e ídolo de Atlético Paraná.“Es importante que se nos tenga en cuenta en materia de accesibilidad”, agradeció un hincha de Patronato desde 2009 cuando fue llevado a la cancha por un amigo del barrio. “Venimos siempre”, contó a“Nos da seguridad en cuanto a la accesibilidad y nos brindan posibilidades de vivir el club desde adentro, porque no es lo mismo vivir un partido de futbol que conocer el club desde otra perspectiva”, destacó en relación al plano háptico.