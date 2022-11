Abogada se manifestó “por una sociedad más libre, con menos hipocresía”

La reflexión

La abogada penalista, Corina Beisel, publicó una reflexión en su Facebook sobre el respeto hacia la mujer y pidió por un mundo “más libre, con menos hipocresía”. El posteo rápidamente generó muchos comentarios hacia la letrada. En diálogo conla abogada mencionó qué la motivó a escribir la publicación e hizo referencia a la discriminación que sufrió por el ser mujer.Al consultarle sobre que la motivó realizar el posteo, la abogada penalista resaltó a este medio que “se trató de una metáfora que surgió a partir de un comentario y tuve la necesidad de escribir por la igualdad de género”.“Quienes ejercemos la abogacía tenemos el primerísimo deber de estar en la lucha de los derechos y de eso parte la reflexión”, dijo al resaltar que “a la hora de dar un mensaje decido utilizar fotos de mi cuerpo porque me leen más cuando estoy desnuda que si pongo un título de mis posgrados”“Con que a tres o cuatro personas les llegue lo que escribo ya me alcanza”, añadió al detallar que a lo largo de su carrera sufrió, en el ámbito de la Justicia, muchos casos de discriminación por ser mujer.“Es una lucha diaria para tener un trato igualitario con los colegas varones”, expresó la letrada quien no fue convocada para el Congreso de Derecho y es una de las pocas mujeres que ejercen la rama penal en la zona."La discriminación que aún hoy sufrimos las mujeres - de acuerdo a lo expuesto en el post - puede ser vista de la siguiente manera: si a una mujer fuerte, con carácter, profesional, con recursos tanto económicos como simbólicos, la han atacado y discriminado en diversos ámbitos, por el solo hecho de ser mujer y no exclusivamente en el ámbito laboral - proyectado ello a otras realidades, nos permite hacer una proyección de cuán fuerte son los resabios de un sistema patriarcal que se resiste estoicamente a desaparecer y cuál es el impacto terrible sobre las mujeres vulnerabilidazas", cerró.