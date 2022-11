Extensa fila de postulantes para varios puestos de trabajo en comercio de Paraná

Una extensa fila se formó este lunes a la mañana en Avenida Laurencena de la capital entrerriana, donde gran cantidad de personas aguardaban una entrevista laboral con los responsables de un local gastronómico que está próximo a abrir sus puertas.En la espera podían observarse jóvenes y otros con mayor experiencia, todos con la expectativa de ser elegidos para cubrir algunos de los siguientes puestos laborales: bartender; personal del área de cocina; cocineros; chef de estación; asistentes de cocina; equipo de limpieza; sommelier y personal del bar.que posee experiencia en el área de limpieza y que le interesó la oferta porque “en este momento estoy haciendo solamente trabajos temporales. Si se da bien y sino se seguirá buscando”. Aseguró que cuando se enteró de la oportunidad inmediatamente decidió presentarse: “Ni lo pensé”.Otra joven se presentó para “ayudante de cocina, porque tengo cursos hecho sobre esto. Siento que me va a ir bien”, señaló optimista y dijo que “hay posibilidades de encontrar trabajo”.“Soy bartender, tengo una barra móvil para eventos, pero eso es temporal, por lo que, supuestamente, esto puede ser algo fijo, que es lo que está buscando la gente. Yo hace rato que no veía una búsqueda de este tipo. Al menos había que traer el currículum. La esperanza nunca se pierde”, manifestó otro muchacho.Una mujer que ya salía de la entrevista contó a este medio que le fue “bien. Te preguntan qué experiencia tenés” entre otras cuestiones.En tanto, una cocinera/pastelera que hacía la fila consideró que “sería una oportunidad para seguir creciendo y aprendiendo. Actualmente tengo trabajo, pero estoy buscando otra cosa. No me voy a poner en exquisita sabiendo que está complicado. Todo lo que venga sirve”.Empresarios de la zona planean abrir un comercio en la capital entrerriana e iniciaron la búsqueda de personal para diferentes puestos laborales en local. Según se pudo conocer, se trata de la apertura de un local gastronómico que estaría ubicado en la zona del puerto nuevo de la ciudad de Paraná.Los postulantes debían presentarse a entrevista este lunes en Avenida Laurencena 395 de Paraná y a partir de las 10.