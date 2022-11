Más escuelas adhieren a Once por Todos: “El ser solidario se enseña con hechos”

Más escuelas de Paraná suman sus manos a Once por Todos, la jornada que tendrá su epicentro este 8 de diciembre en Sala Mayo de la capital entrerriana. La comunidad educativa de la primaria Del Centenario adhiere a la movida solidaria a través de una colecta interna de alimentos no perecederos y elementos de higiene personal y de limpieza. Además, con la actividad, los alumnos aprenden sobre uno de los valores por excelencia: la solidaridad.“Ser solidario es la ocasión de ponerse en el lugar del otro y sentir la necesidad del otro para, de esa manera, empatizar y hacernos parte de esa necesidad”, ponderó ala vicedirectora María Laura. Y agregó: “Desde el primer día que comunicamos que íbamos a participar de la jornada solidaria, las familias se movilizaron y trajeron alimentos y elementos de higiene y de limpieza”.“La solidaridad se enseña con ejemplos en la rutina diaria, con ejemplos en el día a día, en el compartir y cooperar; el ser solidario se enseña con hechos”, completó la señorita de 3ºD, Fernanda.“Los chicos te cuentan cómo ayudan a cruzar la calle a un mayor y en el aula comparten con sus compañeros y están cuando otro se cae, ellos están siempre presentes y nos enseñan día a día”, destacó otra de las docentes. “El estar pendientes el uno del otro, si el otro necesita, si le pueden pasar la tarea”, sumó otra.A través de la colecta interna para Once por Todos, además, los alumnos aprenden sobre uno de los valores por excelencia: la solidaridad.“Ser solidario es ser bueno con las personas, los trato bien y los hago reír”, contó Elena. “La solidaridad es ayudar a las personas y ser amables”, sumó Paulina. “La solidaridad es ayudar a los demás y cuidar el ambiente”, agregó Julia.El tradicional lugar de la jornada Once por Todos volverá a convertirse en la gran fiesta de la solidaridad en Paraná. Como hace 18 años, el próximo 8 de diciembre, las manos de los voluntarios estarán dispuestas a recibir las donaciones en la Sala Mayo para ratificar, una vez más, que Ayudar Hace Bien.“Sumar tu granito de arena en la 18º edición de Once por Todos, es muy importante para muchas personas e instituciones, porque siempre, Ayudar Hace Bien”, señalaron desde la organización de la jornada solidaria.Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó ay mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc.: Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar. “Invitamos a colaborar en supermercados, donde se podrá comprar los productos que se necesitan en la jornada solidaria y depositarlos en carritos solidarios”, anticiparon los organizadores.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través deAsimismo, se reciben donaciones solidarias a través de“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron aLas donaciones serán destinadas a “Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Martín; ONG Suma de Voluntades; Merendero Lucerito; Parroquia Santa Lucía (merenderos); Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" (Paraná); Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52); Hogar de ancianos "San Vicente de Paul".