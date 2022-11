Tras violentos incidentes, prohibieron bailables en salón de Peatonal de Paraná

A raíz de los episodios de violencia que se registraron en la madrugada de este sábado en peatonal San Martín de Paraná, frente al Club Social, el Ejecutivo Municipal comunicó que “prohibió la realización de nuevos eventos bailables de dicho establecimiento”."No es un boliche es un club. Por ende, no se le autoriza ningún evento más de este tipo", indicaron desde la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de Paraná."Las imágenes de los hechos de violencia muestran la presencia de menores de edad y no está definido si el problema arranco adentro y siguió afuera. Por ende, preventivamente no se le habilita más para bailes", comunicaron desde el Ejecutivo de Paraná.Según informaron fuentes policiales auno de los jóvenes que recibió los botellazos sufrió traumatismo de cráneo, sin lesiones óseas o de gravedad; mientras que el otro herido se retiró sin ser asistido ya que se negó a las curaciones.Fuentes policiales comunicaron a este medio que, en el Club Social de Paraná, ubicado en calle San Martín 958, una menor de 15 años terminó alcoholizada inconsciente y debió ser traslada al hospital.