Exitosa venta de carne con cuero para ayudar a Santiago Panozzo

Es un éxito la venta de carne con cuero que se realiza este sábado a beneficio de Santiago Panozzo, quien sufrió un grave accidente mientras circulaba en bicicleta y fue atropellado por una camioneta. Se recordará que el joven debe someterse a una cirugía, denominada craneoplastía, que tiene un costo cercano a los tres millones de pesos.“Más de 300 personas se acercaron a comprarnos y todavía nos queda carne para vender, unos 20 kilos”, contó ala mamá de Santi, Paola. El kilo de carne con cuero se vende a 2.500 pesos y los interesados en sumarse a colaborar todavía pueden hacerlo a la vivienda de la familia, en calle Gobernador Enrique Mihura, manzana F, casa 3; o los téfonos 155351074 y 1553233793.“La mayoría de las personas que se acercaron a comprarnos estaban muy contentos, algunos quisieron hablar con Santi y se mostraron interesados en saber de él”, destacó la mujer al agradecer el acompañamiento de la comunidad. “Por ahí tuvimos algunas demoras con las entregas, porque no tememos experiencia en esta actividad y algunos les llegó tarde el pedido, pero la mayoría nos mandó mensajes y se mostraron contentos”, resumió en diálogo conEn la oportunidad, Paola comentó que algunas personas también se acercaron con regalos para el bingo que está previsto para el domingo 13 habrá un bingo solidario en la escuela Nº 6 “Lomas del Mirador”. “Nos trajeron desde un arito, plantas y porta-termos hasta sobres cerrados, suponemos que con dinero, que hasta ahora no hemos abierto”, comentó.Santiago Panozzo, de 19 años, circulaba en bicicleta cuando fue embestido por una camioneta que se dio a la fuga; ocurrió martes el 19 de julio en la intersección de calles Newbery y Mihura, en Paraná.El joven sufrió graves heridas tras el accidente y permaneció durante un mes en el hospital San Martín. Santiago “tiene la cuerda vocal izquierda paralizada y le van a hacer una prueba para ver si recupera la voz, caso contrario también necesitaría una cirugía. Todos los días se presentan cosas. Él no puede tomar líquidos como lo hacemos nosotros porque se ahoga entonces necesita un espesante, todos esos gastos lo corremos por nuestra cuenta”, había contado su mamá aEn relación al automovilista de 36 años que manejaba el rodado que chocó a Santiago mientras circulaba en su bicicleta, Paola manifestó: “Siempre esperé que ellos vengan, todos los que nos conocen saben que no estoy enojada porque es algo que pasó. Sin la ayuda de toda la gente, Santiago todavía estaría tirado en una cama en el hospital o en silla de ruedas, les pido un poco de empatía. Ellos han dicho que se acercaron y que quisieron hacerse cargo; pasaron cuatro meses y ellos nunca se acercaron”.Tras ello, recordó que cuando Santiago aun estaba internado en el hospital San Martín, “les imploré a los de Sancor, que aunque sea nos adelanten algo del dinero que nos iban a dar y me dijeron que ellos no eran una prestadora”.“Lo que más anhelo es poder hacerle la cirugía, entonces así yo voy a poder salir a trabajar como lo hacía antes. Les pido que nos ayuden con la cirugía de Santi”, puntualizó Paola para finalizar angustiada: “No sabemos si Santi va a tener un futuro o cómo va a quedar, les pido que nos ayuden para poder costear los gastos y quiero agradecer de corazón a todos los que nos ayudan”.