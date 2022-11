Vecinos de barrio UOCRA piden asfalto en las calles: “hace 20 años vivimos así”

Vecinos del barrio UOCRA de Paraná, reclaman el asfalto. Le solicitan a las autoridades una solución definitiva para la brosa. Aseñalaron las consecuencias que les genera. Se trata de calle Hernandarias, El Guaran y Aguaribay.“Hace más de 20 años que vivimos en esta situación. Pasan las gestiones y nunca nos asfaltan las calles, el municipio nos dice que lo van a hacer, pero cuándo. No podemos seguir así”, manifestó auna vecina.Seguidamente, agregó que “las calles son intransitables y la gente no puede ni siquiera respirar. Necesitamos el asfalto, cuando asumió Bahl, nos hizo un mejoramiento, pero paso el tiempo y no se puede vivir así”.“Los días de lluvia, el polvo se asienta y eso es un alivio. Pero nosotros no podemos seguir viviendo así. Queremos una solución, porque si no vamos a tomar otras medidas y cortaremos la calle”, dijo.