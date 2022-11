Once por Todos 2022: A quiénes les llegará la ayuda de la comunidad

Los beneficiarios

Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque

Cooperadora Hospital San Roque

Cooperadora Hospital San Martín

ONG Suma de Voluntades

Merendero Lucerito

Parroquia Santa Lucía

Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo"

Hogar de ancianos "San Vicente de Paul"

Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52)

Las opciones para ayudar

Qué se puede donar

Falta muy poquito para la jornada solidaria Once por Todos, que une a diferentes actores de la sociedad para ayudar a quienes más lo necesitan, porque ayudar nos hace mejores seres humanos.El miércoles 8 de diciembre, la gran fiesta de la solidaridad tendrá una nueva edición en Sala Mayo, del Puerto Nuevo de Paraná. Y la capital entrerriana vivirá la alegría de poder ayudar y el contacto de las manos solidarias.En esta nueva edición son nueve los beneficiarios de la jornada solidaria, y necesitan de la ayuda de toda la comunidad para poder seguir realizando su incansable labor.Este año, la colaboración de las personas será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas. Cada granito de arena suma para llegar al objetivo mayor.El voluntariado asiste a pacientes y familiares del Hospital San Roque de Paraná. El grupo funciona hace más de 50 años, y una vez más formará parte de la jornada solidaria.En sus comienzos, el voluntariado era dirigido por un grupo de señoras que asistían a los pacientes “en los pañales y la contención emocional”. Actualmente, se conforma por “abuelas, tías, mamás y mujeres muy distintas entre sí, pero es su mayor virtud, pues lo fortalece.Las tareas que llevan adelante las 40 mujeres son primordiales para todos los pacientes del nosocomio y con cada aporte pueden seguir brindando la contención necesaria.La Cooperadora del hospital materno infantil San Roque de Paraná funciona desde 1960 y nuevamente en uno de los beneficiarios de la jornada solidaria. La organización está abocada a mejorar la calidad de atención y la estadía de pacientes del hospital.Constantemente proponen sugerencias, realizan diversas iniciativas para beneficiar a los pacientes y concientizando a la comunidad de la importancia de aportar al hospital San Roque. Además, recaudan fondos y realizan proyectos anuales, para aprovechar al máximo los recursos y que el hospital brinde atención y servicio de calidad.La Asociación Cooperadora asiste a los pacientes que se encuentran internados en el hospital San Martín. Como todos los años, forma parte de Once por Todos y necesita de la solidaridad de la comunidad para continuar ayudando.La Cooperadora del Hospital San Martín brinda asistencia a los pacientes que se encuentran internados en el nosocomio, proporcionándoles elementos de higiene, ropa y a su vez ayuda a los familiares a realizar diversos trámites.“Suma de Voluntades” es una ONG que desde hace diez años trabaja diversas actividades de acompañamiento escolar, clínica deportiva y comedores en tres barrios de la ciudad: San Martín, Mosconi Viejo y Antártida Argentina.El principal objetivo de la organización es trabajar en los sectores más vulnerables, sobre todo a la niñez desamparada. El trabajo se lleva adelante por voluntarios, los cuales brindan asistencia, contención, educación y fomentar la cultura del trabajo, esfuerzo y perseverancia.La asociación brinda talleres de recreación y diversas en el barrio Los Berros. Este año son parte de Once por Todos y necesitan de tu granito de arena para continuar funcionando.La Asociación Civil “El Lucerito”, que asiste a familias en el barrio Los Berros de Paraná a través de cooperativas de trabajo y en talleres recreativos y de apoyo escolar.La comunidad parroquial de Santa Lucía asiste a diversas familias carenciadas y muchos de gurises que asisten al comedor. Además, están abocados a la que los niños que se quedaron fuera del sistema escolar, retomen sus estudios.La comunidad educativa de la primaria Nº190 "Obispo Gelabert y Crespo" es una de las beneficiarias de la nueva edición de Once por Todos. la escuela ubicada sobre Avenida de Las Américas 1901, desde hace años trabaja en redes con diversas instituciones abarcando la salud y la parte social con la educación como eje principal, pero en esta integridad, necesita de lo básico como lo son zapatillas, guardapolvos, elementos de limpieza e higiene para los niños.El hogar es una institución gerontológica de larga estadía y como entidad, que pertenece a las Damas Vicentinas, alberga a mujeres en situación de vulnerabilidad social y económica, brindándoles la estadía dentro de la residencia y un acompañamiento en la institución.En el hogar bregan para que las residentes se sientan como en su hogar, que logren desarrollar su vida cotidiana como lo hacían en casa, aunque con algunas limitaciones porque la mayoría ya no puede cocinar o coser; y se trata de mantenerlas lo más activas posible para que no pierdan su actividad.La escuela, ubicada en el barrio Padre Kolbe, asiste a niños en situación de vulnerabilidad. La institución se aboca a brindar contención y asistencia a las familias de la zona. Este año, son uno de los beneficiarios de Once por Todos y requieren de la ayuda de toda la comunidad.: Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar. “Invitamos a colaborar en supermercados, donde se podrá comprar los productos que se necesitan en la jornada solidaria y depositarlos en carritos solidarios”, anticiparon los organizadores.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través deAsimismo, se reciben donaciones solidarias a través de“Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó ay mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc.volverá a convertirse en la gran fiesta de la solidaridad en Paraná. Como hace 18 años, el próximo 8 de diciembre, las manos de los voluntarios estarán dispuestas a recibir las donaciones en la Sala Mayo para ratificar, una vez más, que Ayudar Hace Bien.“Sumar tu granito de arena en la 18º edición dees muy importante para muchas personas e instituciones, porque siempre, Ayudar Hace Bien”, señalaron desde la organización de la jornada solidaria.