Escuela Santa Rafaela María se suma a Once por Todos con una colecta interna

Faltan muy poquito para la jornada solidaria Once por Todos, que une a diferentes actores de la sociedad para ayudar a quienes más lo necesitan y cada vez son más las instituciones que se suman a ayudar. Tal es el caso de comunidad de la escuela Privada “Santa Rafaela María” que le dijo “Sí” la solidaridad y realiza una colecta interna.



El miércoles 8 de diciembre, la gran fiesta de la solidaridad tendrá una nueva edición en Sala Mayo, del Puerto Nuevo de Paraná. Y la capital entrerriana vivirá la alegría de poder ayudar y el contacto de las manos solidarias.



“Nos sumamos por cuarto año consecutivo está gran movida solidaria que tiene muchos años y ayuda a tanta gente”, expresó una docente a Elonce al destacar que colocarán cajas para que las familias puedan acercar las donaciones para la gente que tanto lo necesita. El valor de la solidaridad La docente destacó que todo el año trabajan con los estudiantes y en este mes se abocaron a la solidaridad. “Con Once por Todos reforzamos este gran valor y los chicos aprenden mucho”.

Un alumno de 5º grado, recodó que ya participó en otras oportunidades de la marea de la solidaridad. “Ahora juntamos alimentos no perecederos y elementos de higiene”.

Los interesados en colaborar pueden acercar las donaciones a la Escuela Santa Rafaela María, en Mario Monti 549, en el horario de 8:00 a 12:00 horas. Qué donar Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó a Elonce y mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:



-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).

-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.

-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc. A quiénes llegará la ayuda “Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron a Elonce. Las donaciones serán destinadas a:



-“Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque

-Cooperadora Hospital San Roque

-Cooperadora Hospital San Martín

-ONG Suma de Voluntades

-Merendero Lucerito

-Parroquia Santa Lucía (merenderos)

-Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" (Paraná)

-Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52)

-Hogar de ancianos "San Vicente de Paul"



El tradicional lugar de la jornada Once por Todos volverá a convertirse en la gran fiesta de la solidaridad en Paraná. Como hace 18 años, el próximo 8 de diciembre, las manos de los voluntarios estarán dispuestas a recibir las donaciones en la Sala Mayo para ratificar, una vez más, que Ayudar Hace Bien.



“Sumar tu granito de arena en la 18º edición de Once por Todos, es muy importante para muchas personas e instituciones, porque siempre, Ayudar Hace Bien”, señalaron desde la organización de la jornada solidaria.