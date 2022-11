“Celebro la vuelta a la vida” dijo joven chocado, herido y abandonado en 2019

Chocado, herido y abandonado

El 11 de julio de 2019 por la noche, Ismael Montero de 18 años, regresaba en bicicleta a su casa en San Benito, luego de trabajar en uno de los puestos de la Feria de Invierno en el Puerto de la capital entrerriana, dio cuentaEl joven se trasladaba en bicicleta por el Acceso Norte, y a metros de llegar a calle Londero, fue embestido por una camioneta VW Amarok que se dio a la fuga y dejó a Ismael, herido en la banquina.El joven "scout" estuvo abandonado al menos durante dos horas en la banquina, hasta que una pareja que circulaba por el Acceso Norte, pudo divisar el brillo del celular y se detuvieron a auxiliarlo y lo hallaron atropellado y abandonado con serias heridas. De a poco comenzó a transitar una franca mejoría.

“Volví a vivir”

“Mi vida tuvo un cambio genial; cambió mi perspectiva de vida”

La camioneta fugada fue hallada en Crespo



Así lo expresó Ismael Montero a Elonce, totalmente recuperado de ese difícil momento que atravesó hace más de tres años. “Al hecho como tal no lo recuerdo, mi memoria volvió 15 días después. Sé que me chocaron entre las 20 y las 21, y me encontraron a la una de la madrugada, más o menos”, contó aMencionó con gran alegría que aún tiene contacto con las personas que lo rescataron: “Martín y Valeria son una familia genial. Son muy buenos. Con los chicos (los hijos del matrimonio) nos encontramos en las vacaciones de invierno, nos juntamos a comer y festejamos esta vuelta a la vida que tuve después de que ellos me encontraron”.Respecto del “rescate”, aseguró: “Según las palabras de Martín, él divisó algo, capaz fue la bici, o el celular; frenaron y me hallaron. Tuve derrame cerebral, fractura de fémur, neumotórax, el fémur se me metió adentro de la cadera, y es allí donde tengo la prótesis”.Dijo que actualmente cursa la carrera de Psicología, en la que le está yendo “muy bien”, aseguró.“Mi vida tuvo un cambio genial. Hay mucha gente que me dice ‘Isma, ¿cómo te tomaste eso?’. Se sorprenden. Y para mí, fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida, irónicamente. Me cambió la perspectiva de vida, me dio una perspectiva de vida genial, y la disfruto de una manera que antes no lo podía hacer. Fue volver a vivir, fue hermoso. No solo fue volver a vivir sino que me dio más ganas de vivir”, puso relevancia.Relató que tras el accidente “luego de unos cuatro meses volví a caminar y de ahí pude volver a hacer vida normal. Rendí libre algunas materias, me dediqué a leer, a entrenar, voy al gimnasio, soy personal trainer”.Casi una semana después del accidente y tras una búsqueda incesante, se logró hallar a la camioneta que había chocado y abandonado en la banquina al joven oriundo de San Benito. Se trataba de una VW Amarok blanca, que pertenecía a una mujer radicada en la ciudad de Crespo. La camioneta en cuestión se hallaba en el garaje de una vivienda de barrio San Francisco de Asís.