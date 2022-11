La opinión de los paranaenses sobre el nuevo aumento de combustibles

En los primeros minutos de este jueves, se registró un nuevo aumento en los combustibles.A última hora del miércoles, la petrolera estatal YPF había informado una suba del 6% promedio en todo el país para sus naftas y diésel. Este jueves, se sumó Shell a los incrementos y cambió el precio de sus combustibles., visitó una estación de servicio y dialogó con los ciudadanos que esperaban su turno para cargar combustible.“Es una barbaridad, pero así es la Argentina”, señaló una mujer. “A mí no me afecta mucho, porque no usamos mucho el vehículo, pero este incremento repercute en todos los precios”.Otra vecina, que esperaba su turno dijo que “lamentablemente todo aumenta. No me queda otra, porque trabajo lejos de mi casa y tengo que esperar un colectivo o usar el auto”. Seguidamente, agregó: “cargo una vez al mes con la tarjeta y cuido de no andar tanto”.Otra vecina, se enteró en la estación de servicio del aumento en los combustibles. “No queda otra que cargar nafta y seguir. Mi auto es a gas y mediamente no me afecta tanto. Uso mucho el auto, así que tengo que cargar. Las cosas suben y uno tiene que seguir viviendo”.