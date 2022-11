Covid persistente: investigarán sobre los síntomas y la situación en la región

En Paraná encararon un relevamiento sobre la fuerza muscular al momento del alta hospitalaria. La iniciativa se llevó adelante en el Hospital de La Baxada se indicó aEl kinesiólogo Santiago Larrategui contó asobre el estudio sobre la persistencia del Covid.“Hay muchos datos relevados de Estados Unidos y de Europa, de lo que se llama Covid persistente o long covid, pero no hay datos al día de la fecha, de los síntomas y lo que pasa en Latinoamérica. Con un grupo de investigación de esta región estamos tratando de conocer cuál es la realidad de los que tuvieron covid en cualquier momento desde la pandemia, hasta tres meses posteriores, al día de la fecha. Es para quiénes han tenido covid en cualquiera de sus formas. que hayan estado internados o no, que hayan pasado por terapia intensiva, pueden entrar al estudio”, dijo Larrategui.El relevamiento consiste en “contestar una encuesta muy breve, que lleva como mucho 5 minutos, pero que aporta datos interesantes acerca de la realidad de la Covid persistente en Latinoamérica. También pueden entrar personas que cuiden a pacientes que han tenido Covid”, indicó.“En el Hospital de la Baxada hicimos un estudio donde evaluamos la fuerza muscular al alta hospitalizaría, y encontramos que casi el 50 % de la población que era estudiada tenía una debilidad marcada en miembros inferiores”.Enviar un email a [email protected] . “Allí me tiene que indicar que quieren participar del estudio y yo les enviaré el link de la encuesta digital”.