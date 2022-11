Jerarquizados solicitaron a Bahl la urgente convocatoria a paritarias salariales

La secretaria General de la Asociación Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS), Alejandra Levrand, comunicó a Elonce que desde el gremio que nuclea a los jerarquizados pidieron al intendente Adán Bahl “el urgente llamado a paritaria porque hay sobradas razones para convocarnos dada la última mesa de negociación, de la que no participamos porque no nos convocaron al inicio del acta decretó el aumento”.



“También elevamos una nota a cada presidente de bloque de concejales porque los legisladores también tienen que tomar cartas en el asunto, ante la preocupante situación que atraviesan los trabajadores municipales”, fundamentó la sindicalista.



Según reveló Levrand, “un municipal cobra un salario mínimo garantizado de 67 mil pesos, siendo que la canasta básica ronda los 130 y muchos trabajadores no llegan ni al 70% de esta”.



Al reclamar una recomposición salarial seria, repasó que “la escala salarial de los municipales tiene 24 categorías y hubo un achatamiento total del escalafón, por el cual, entre una categoría máxima y mínima no se llega a un básico”.



Desde Jerarquizados confirmaron a Elonce que no han tenido respuestas a los pedidos presentados. “De no haber una urgente convocatoria, con el cuerpo de delegados analizaremos la posibilidad de implementar alguna medida de acción”, amenazaron desde el sindicato.



“En las actas paritarias que recibimos se tomaba como piso el volver a negociar una vez que se superara el 73.88% que se había dado hasta el momento; pero con los índices de inflación estamos en 66 puntos y tenemos que recordar que ese porcentaje que el intendente se jacta de decir se ve reflejado en los 66 mil pesos que cobra el empleado municipal”, fundamentaron desde el gremio.



En la oportunidad, Levrand cuestionó “lo preocupante” de las actas paritarias firmadas “porque empobrecieron aún más a los trabajadores”. “Es lamentable el acta firmada entre el Ejecutivo Municipal y entidades sindicales que están muy lejos de conocer la realidad municipal”, cuestionó al denunciar que “el responsable de todo es el intendente, que no atiende los reclamos de todas las entidades sindicales, porque en el caso de APS no nos convocó a la última oferta salarial que acordó con dos gremios en nombre de todos”. “Es una práctica desleal porque el intendente se reúsa a negociar con”, cerró la representante de los jerarquizados. (Elonce)