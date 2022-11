El río alcanzó los 3,20 metros en Paraná, pero pronostican que pronto bajará

Sociedad Empieza a templarse pero es sombrío el pronóstico de lluvias para noviembre

En un mes, el río Paraná creció casi dos metros y medio en el puerto de la capital entrerriana. De los 80 centímetros que medía a principios de octubre, pasó a 3,20 metros este miércoles a la madrugada.Sin embargo, el Instituto Nacional del Agua (INA) prevé que esta tendencia perduraría pocos días más y luego volvería a descender.Gracias a las intensas precipitaciones que se registraron en el noreste argentino y el sur de Brasil, que incluso obligaron a restringir los accesos a las Cataratas del Iguazú, el caudal tuvo un notorio incremento, alcanzado alturas que no se registraban desde hacía más de un año y medio.“Si bien las condiciones son en general mejores que las observadas en 2020 y 2021, la perspectiva climática aún no permite establecer un límite temporal del escenario de aguas bajas predominantes iniciado en marzo de 2020”, señaló el INA.Y en ese marco, estimó queLuego dependerá de las precipitaciones que se vayan registrando en la cuenca. En principio, no se pronostica que sean las habituales para esta época del año, por lo que el descenso del río podría volver a acentuarse hacia el verano, aunque no se aproximaría al récord de principios de este año, cuando estuvo por debajo del nivel cero.