Tarjeteros reclaman la implementación de un sistema de estacionamiento medido

Tarjeteros se movilizarán a las 10 de este miércoles hasta calles Urquiza y Corrientes de Paraná para reclamar por la implementación del sistema de estacionamiento medido en la capital entrerriana.



“Nos concentraremos para pedir a la Municipalidad que entienda que con los compañeros queremos estar dentro de una cooperativa porque tenemos decisión, dado que este sistema caducó para nosotros y se tiene que avanzar”, comunicó a Elonce la tarjetera Carina Martínez.



Según explicó, presentaron un proyecto de ordenanza a través del que copiaron el sistema de los tarjeteros de Luján, el que fuera elaborado por la Universidad de La Plata, y que da dado buenos resultados en esa localidad bonaerense. “Es muy transparente para ordenar el tránsito”, fundamentó la representante de los 250 tarjeteros de Paraná.



“Hace dos años venimos peleando para que esto cambie porque no tenemos nuestra herramienta de trabajo y se no hace imposible el día a día con la gente por la discusión de qué estamos cobrando; pero se tiene que entender que tenemos un compromiso con el municipio para trabajar en conjunto”, remarcó Martínez al cuestionar: “No tenemos tarjetas, el precio viejo es de 8 ocho pesos y hoy no rinde ni para un alfajor”.



“Implementamos el sistema de voluntad y cobramos 100 pesos por turno cuando el auto quizás estuvo todo un día estacionado”, reprochó la tarjetera.



Según lo que comunicó, está prevista una reunión con representantes del Concejo Deliberante para avanzar en la implementación de la ordenanza que regule el estacionamiento medido en Paraná. “Esperamos una negociación transparente en la que salga beneficiario el usuario, que es el vecino de Paraná”, indicó Martínez.



En la oportunidad el presidente de la Cooperativa “Fe y Esperanza” de estacionamiento medido de Luján, Miguel Sánchez, explicó a Elonce cómo pasó de trapito a fiscalizador del sistema.



“Estuve 30 años trabajando en las calles, hasta que la municipalidad empezó a perseguirnos para sacarnos; pero nos organizamos, formamos la cooperativa con una ordenanza y el estacionamiento hoy en Luján es medido a través de puntos de pago gracias a un sistema de la Universidad y el Municipio; nosotras salimos a la calle con un celular y fiscalizamos la patente para saber si el usuario pagó o no el estacionamiento”, resumió.



