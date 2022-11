“Made in China”, cantó en vivo y adelantó detalles de su próxima presentación

Video: "Made in China" cantó en vivo por Elonce

“Made in China”, es una banda de rock y pop de Paraná. Se caracteriza por interpretar en formato acústico, clásicos de los ´80 ´90 Y 2000.Este viernes, sus integrantes dialogaron con Elonce sobre sus proyectos y cantaron en vivo. El próximo cinco de noviembre se presentarán en el November Fest y compartirán escenario con la banda 12 Monos.“Arrancamos a mediados del 2019 con un formato eléctrico, baterías y guitarras eléctricas, estuvimos tres meses. Luego de la pandemia, tuvimos que reinventarnos”, expresó auno de los integrantes.Sobre el nombre de la banda, comentaron divertidos “porque la frase `Made in China´, está en todos lados”.A comienzos de 2022 Karen Martínez comunica su decisión de dar un paso al costado por lo que Matías y Christian comienzan la búsqueda de nueva vocalista que llegó en el mes de marzo cuando se incorpora al proyecto Eli Argento.“Cuando me llegó la invitación de una compañera, mande para audicionar con los chicos. Con el tiempo, me enteró que había muchas chicas que se presentaron para poder formar parte del grupo y pensé que no me iban a elegir. Pero desde un principio se dio una conexión muy buena y eso hizo que pueda ser parte de la banda”, contó Eli.