Once por Todos: la fiesta de la solidaridad será el 8 de diciembre en Sala Mayo

Fiesta de la solidaridad

Las opciones para ayudar

Qué se puede donar

A quiénes llegará la ayuda

Espectáculos musicales

Transmisión

El tradicional lugar de la jornada Once por Todos volverá a convertirse en la gran fiesta de la solidaridad en Paraná.para ratificar, una vez más, que Ayudar Hace Bien.“Sumar tu granito de arena en la 18º edición de Once por Todos, es muy importante para muchas personas e instituciones, porque siempre, Ayudar Hace Bien”, señalaron desde la organización de la jornada solidaria.Avanza la organización de la jornada solidaria que une a diferentes actores de la sociedad para ayudar a quienes más lo necesitan, porque ayudar nos hace mejores seres humanos., de la capital entrerriana que se vestirá de todos los colores con la alegría de poder ayudar y el contacto de las manos solidarias.: Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar. “Invitamos a colaborar en supermercados, donde se podrá comprar los productos que se necesitan en la jornada solidaria y depositarlos en carritos solidarios”, anticiparon los organizadores.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través deAsimismo, se reciben donaciones solidarias a través de“Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó a Elonce y mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc.“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron a Elonce. Las donaciones serán destinadas a:-“Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque-Cooperadora Hospital San Roque-Cooperadora Hospital San Martin-ONG Suma de Voluntades-Merendero Lucerito-Parroquia Santa Lucía (merenderos)-Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" (Paraná)-Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52)Los shows musicales en vivo estarán como cada año en el escenario del Puerto Nuevo de Paraná. Desde las 18, se podrá disfrutar frente a la Sala Mayo, de diferentes espectáculos y artistas solidarios que se sumarán nuevamente a ofrecer sus actuaciones en la jornada solidaria.“Queremos que todos se sumen a celebrar los 18 años de la jornada solidaria junto a grandes artistas, y que tendrá un gran cierre”, adelantaron desde la organización.El 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año, Elonce TV realizará una transmisión especial en vivo, de 11 a 22 horas, con la llegada de las donaciones, músicos, artistas, notas e historias de personas que ofrecen su ayuda solidaria para quienes lo necesitan.La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com el canal de YouTube y las redes sociales de la señal