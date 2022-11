La Copa en Abu Dhabi: una vez más, la AFA le corrió el arco a Patronato

La consagración de Patronato en la Copa Argentina fue una demostración de que muchas veces con sacrificio, humildad y trabajo se pueden lograr cosas importantes. Durante los años en los cuales el Rojinegro estuvo en Primera División, en el Grella retumban, en los partidos, los reclamos por los recurrentes arbitrajes en favor de los más poderosos o en perjuicio de un equipo que, con armas nobles, se animaba a disputarles cada cotejo.Y esa diferencia de criterios no sólo se plasmaba en el verde césped, sino también en los escritorios. Los horarios en los cuales jugó de local, en la mayoría de los casos no favorecían para una mejor concurrencia. Y había cuestiones de la programación de partidos en las cuales también era notoria esa diferencia; como sucedió en agosto, cuando tuvo que viajar hasta Chaco para enfrentar el martes a Gimnasia de La Plata y tres días después, de local ante San Lorenzo. Pese a ello, el Santo ganó ambos cotejos.Y volviendo al tema arbitral, quienes habitualmente transitan las tribunas, escuchaban los comentarios recurrentes entre los simpatizantes, como si hubieran sido visionarios en torno a lo que sucedería. Cuando el VAR era un proyecto que tenía fecha de inicio y muchos creían que vendría a poner algo de justicia ante tantas diferencias de criterio a la hora de juzgar las acciones de los futbolistas de equipos considerados “chicos” y aquellos con mayor poder, la desconfianza perduraba entre los hinchas del elenco paranaense.El tiempo les daría la razón. Más allá de cuestiones que pueden ser discutibles, hubo un hecho que resultó bochornoso. En julio pasado, Patronato perdió con Barracas Central sobre la hora por 2 a 1 con un escandaloso final provocado por un pésimo arbitraje de Jorge Baliño en el campo de juego y Diego Abal en el VAR.En dicho partido hubo un gol anulado al equipo paranaense por un dudoso off side, pero lo que más indignó fue lo ocurrido poco antes de los 40 minutos del complemento, cuando Raúl Lozano convirtió un golazo desde afuera del área, pero Baliño, tras consultar con el VAR, anuló el tanto y simultáneamente cobró un penal inexistente a favor de Barracas Central por una supuesta falta previa de Justo Giani sobre Cristian Colmán. Si bien el remate fue atajado, en una jugada posterior Barracas convirtió el gol de la victoria.En ese momento todo el mundo habló de este “robo futbolístico” pero nada hizo al respecto la AFA. Sino que le corrió el arco al club entrerriano y sus pedidos cayeron en saco roto. Ni siquiera los jueces responsables de tamaña situación recibieron alguna sanción, sino que siguieron dirigiendo como si nada sucediera.Pese a ello, con el dolor a cuesta por lo sucedido, los comandados por Facundo Sava, siguieron luchando y al partido siguiente consiguieron una de las victorias más resonantes: la goleada por 3-0 a Boca Juniors.Y desde entonces hubo partidos muy buenos, otros no tanto, algo propio del deporte. El plantel nunca se resignó a luchar. Fue al frente en cada cancha contra todos y pese a todo. Consiguió una campaña histórica, que no alcanzó para quedarse en Primera.Es en ese momento, que vuelve el recuerdo de partido contra Barracas Central. Ese trago amargo vuelve a la garganta, porque eran tres puntos que hubiesen engrosado la campaña de Patronato y culminar incluso más arriba del décimo puesto conseguido.Sin embargo, había otra competencia que le tenía preparado a Patrón un algo histórico. Lo que parecía un sueño se convertiría en realidad, consiguiendo el mayor logro histórico del fútbol entrerriano: la Copa Argentina tras eliminar, entre otros, a River y a Boca, derrotando a Talleres en la final.El título le da el derecho a ingresar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Con el logro concretado y tras la bienvenida que le dio la Conmebol, no faltaron quienes echaron a rodar la información de que no podría disputarla por no contar con un equipo femenino de fútbol, en lo que pareció un nuevo intento por correrle el arco.Una vez que desde Paraná contestaron que se cumplirá con todos los requisitos para ser parte de la mayor competencia futbolística del continente, AFA tenía preparada otra sorpresa.Hacía algunas semanas ya se había informado que el campeón de la Copa Argentina jugaría la final de la Supercopa Argentina en Abu Dhabi frente a Boca.Sin embargo, ayer, horas antes de que el plantel rojo y negro festejara el título obtenido en Mendoza, frente a su feliz público en su estadio de Paraná, casi con un oportunismo irrisorio, la Asociación del Fútbol Argentino, dio a conocer que tras una reunión, se resolvió que la Supercopa Argentina se jugará en el país y que el trofeo de los Emiratos Árabes Unidos tendrá otro nombre y lo jugarían Boca y Racing.En principio la idea pasa por disputar una nueva Copa apuntando a enfrentamientos entre equipos de los denominados tradicionalmente "grandes".Así, la AFA le corrió una vez más el arco a Patronato que, legítimamente y por derecha, había obtenido algo impensado para muchos, pero se quedará si ese viaje.Una muestra más de la subestimación por los clubes del interior y también, del dominio que tienen sobre el fútbol nacional, los capataces porteños del popular deporte.Como esta vez le tocó al club entrerriano, da la impresión de que podría haber sido cualquiera de otra provincia, porque en el ámbito en el cual se toman las decisiones, pareciera que solamente se cuentan los goles y las atajadas de los equipos más poderosos, mientras que, a los más pequeños, les viven corriendo el arco.