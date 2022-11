Bahl remitió el Presupuesto 2023 al Concejo Deliberante: los puntos principales

Inversión

El intendente Adán Bahl rubricó y remitió el proyecto de Presupuesto 2023 al Honorable Concejo Deliberante para su correspondiente tratamiento. También incluye la Ordenanza Tributaria. Habrá una fuerte inversión en la obra pública, no se prevé endeudamiento y el porcentaje destinado a personal será más bajo que la media histórica. El Presupuesto asciende a unos 37 mil millones de pesos.Las reuniones en comisión para su evaluación están previstas entre el 7 y 10 de noviembre próximo.“El proyecto de Presupuesto 2023 atiende las prioridades que nos señalan los paranaenses: el orden en las cuentas públicas, la inversión en infraestructura urbana y productiva y el desarrollo económico y social de Paraná", afirmó Bahl.El proyecto de Presupuesto “profundiza uno de los objetivos de gestión, que es incrementar la inversión año a año. Inversión que se traduce en nuevas calles, mejores servicios, más plazas, cultura y deporte para nuestros chicos y la solución definitiva de problemas estructurales que afectan la calidad de vida de los vecinos”, expresó el Intendente y agregó que uno de los principales ejes es la "activación de la obra pública, pilar fundamental de la actual gestión". En ese sentido, dijo que se destinarán “más de 16.450 millones de pesos que contienen la innumerable cantidad de obras proyectadas para el año que viene, porque gobernamos para la ciudad”.Otro de los ejes se relaciona con el desarrollo de infraestructura y el apoyo a los sectores productivos, “algo que para nosotros es el rol clave que el Estado debe desempeñar. Desde el inicio asumimos la tarea de acompañar a la producción local para generar más oportunidades para los paranaenses, porque estamos convencidos de que la verdadera inclusión social se logra a través del trabajo”, indicó.Otro de los puntos que contiene el escrito, es que se comienza a cancelar “la deuda en dólares que se había tomado en la gestión anterior por arriba de 1.200.000 dólares y que no afecta ninguna partida extraordinaria respecto del Presupuesto”, expresó el Intendente. Además, vale remarcar que el “compromiso asumido cuando nos endeudamos con el equipamiento de la Municipalidad de cancelar todo a octubre de 2023, también se da”, señaló.Además, se remitió para su tratamiento la Ordenanza Tributaria, la cual estipula un 30% de incremento en las tasas, tasas de base fija, inmobiliario y servicio sanitario. Establece un reacomodamiento de lo que es el cementerio y aspectos ligados al Mercado Sud, pronto a inaugurarse, y la feria de Salta y Nogoyá, que cuando se habilite la parte nueva incluirá nuevos derechos de ocupación.“Ello representa un 42% de los ingresos municipales, los recursos propios, que es un muy buen número atendiendo que solamente hay un crecimiento del 30% en el proyecto de Ordenanza Tributaria”, manifestó el secretario de Hacienda, Eduardo Macri.Por otro lado, Bahl se refirió “al compromiso irrestricto respecto de la ordenanza de transición, en la cual se autolimita en las designaciones de los agentes para la Municipalidad”, dijo en relación a que en el último año de gestión no se pueden contratar a nuevos trabajadores.Este es el cuarto período de gestión que se iniciará y a modo de balance de lo actuado, el Intendente consideró que “se han cumplido las expectativas que tenía la ciudadanía, aunque faltan otras. Todas y cada una de las decisiones que tomamos son por y para el bien de Paraná. Y lo hacemos de cara al vecino, con humildad y convencidos de nuestra acción, mirando a los ojos, diciendo siempre la verdad, respetando al que opina distinto, en definitiva, construyendo el consenso y en el disenso como práctica política basada en el diálogo y no en la confrontación. Estos valores son nuestra guía en Paraná y también para nuestra querida Entre Ríos”, señaló Bahl.“Podemos decir y repetir que esta gestión municipal goza de buena salud fiscal. En el 2023 se cumplirá el cuarto año de nuestra gestión y estaremos mirando con retrospectiva los desafíos que enfrentamos. Los sueños, las realidades y los trabajos realizados”, finalizó.