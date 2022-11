Turismo de reuniones Paraná- Santa Fe: lanzaron “campaña de sensibilización”

La campaña de sensibilización comenzó este lunes con una jornada que se celebra en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y, mañana 1º de noviembre, tendrá su edición en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe.



Matías Tomati, desde Santa Fe Bureau

i, destacó ala importancia de esta iniciativa: “El turismo de reuniones es un segmento del turismo al que Paraná le asigna muchísimo valor. Lo dimensionamos en el plano operativo de marketing turístico. Los ciudadanos de esta ciudad se enteran de que forma permanente tiene un calendario de congresos, convenciones, foros, seminarios, y también incluimos a los eventos deportivos”.Estamos invitados por los “bureau, que son las entidades que en distintos lugares del país abordan la temática específica del turismo de reuniones. Paraná tiene una, Santa Fe tiene otro, acá están sus presidentes y hemos sido invitados nosotros desde la municipalidad y las entidades miembros del ente de turismo a participar de una instancia que pretende sensibilizar y llegar con información, sumar más adhesiones, voluntades y en ese marco, tomar decisiones y en ese marco tomar decisiones colectivas que beneficien al destino”, mencionó.“El turismo genera trabajo, dinamiza la economía y el turismo de reuniones en particular, permita al sector privado y a los trabajadores, hacerlo con previsibilidad, por eso lo apoyamos y sostenemos. Acá hay planificación y decisión política; aquí se tomaron decisiones referentes al sector público, al sector privado, tenemos el Centro de Convenciones, tenemos hotelería acorde”, dijo.“Para este tipo de eventos, como Santa Fe y Paraná estamos a 20 minutos en auto, para este segmento tenemos el doble de infraestructura, el doble de gastronomía, el doble de servicios, y además estamos unidos por un atractivo natural que es el río y además por el Túnel. Todo esto si se pone en valor, tiene en total 6000 camas, que no la tiene cualquier destino del país”, resaltó Calvenzani.De la misma manera,indicó que “este es un trabajo que comenzamos en enero, firmando un convenio. Entre el sector público y el sector privado estamos haciendo un trabajo de destino que es involucrar a todas las empresas que puedan trabajar este segmento, para salir a ofrecer nuestra ciudad. Primero lo hacíamos desde nuestro bureau y ahora, en comunidad con Santa Fe, intentamos un trabajo más desafiante que son los eventos que necesiten mucho más de lo que ofrece una ciudad sola y hacer ese trabajo de postulación las dos ciudades juntas”.En tanto,, aseveró a Elonce: “Estamos federalizando el turismo de reuniones y que no quede todo solamente en Capital Federal. Decimos porqué las ciudades del interior no podemos recibir este tipo de eventos que tanto ingreso genuino genera para las ciudades”.“Son ingresos genuinos porque la plata viene de afuera. Decidimos unirnos de esta manera porque esto sucedía naturalmente ya que cuando hay eventos grandes, la gente se aloja en Paraná, en Santa Fe, indistintamente. Decidimos hacerlo formal y vamos juntos por estos eventos”, agregamos.