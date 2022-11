Video: Patronato dio la vuelta olímpica y celebró el título en su casa y con su gente

El Rojinegro es campeón de la Copa Argentina al derrotar a Talleres 1 a 0 en un partido vibrante y muy parejo, en la provincia de Mendoza. Con gol de Banega Patronato consiguió su primer título nacional y jugará la Copa Libertadores 2023, supoEste lunes, el equipo celebra junto a sus hinchas en su casa la consagración.presente en el festejo, registró la gran fiesta que se vivió en el Estadio Grella, donde los colores rojo y negro, tiñeron la tarde.Ante un Grella repleto, el equipo ingresó a la cancha alzando la copa y se desató la locura. Los fanáticos del rojinegro celebraron desde las tribunas. Con cánticos y un show de luces ovacionaron al plantel campeón.que siente “una alegría enorme. Nos merecíamos este triunfo por que no nos teníamos que ri a la B. somos un grupo de amigos que logramos este campeonato”.Facundo Altamirano, agregó que “Estamos todos muy contentos y poder darle esta alegría al público que nos apoya siempre. En lo personal estoy viviendo un momento muy especial, pero esto es un logro de todo el equipo”.Facundo Sava, se mostró muy emocionado por el triunfo y el festejo. “Estamos disfrutando de este momento, es lindo ganar, pero rescato el proceso que hicimos con los jugadores y con el club, es uno de los mejores planteles que dirigí. El acompañamiento de la gente fue fundamental”.Un hombre, que alentaba desde las gradas dijo que “estamos viviendo algo único. Siempre fui hincha de Patronato y también jugué. Anoche nos lloramos todo con mi señora y mi hija. Es una gran alegría”.“Gracias a mi viejo y mi tío, somos fanáticos del rojinegro”, dijo otra hincha.Un nene no paraba de gritar “dale campeón”. En Elonce, dijo “estar muy feliz por el campeonato, pero más por los jugadores, ellos se lo merecen”.“Estoy muy contenta, no tengo palabras para describir esta sensación”, manifestó una joven emocionada.Una banda de cumbia local, musicalizó el festejo. Gran cantidad de hinchas lograron ingresar a la cancha para sacarse fotos con sus ídolos y disfrutar de la celebración bien de cerca.