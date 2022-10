Bordet y Bahl recibieron al plantel de Patronato: “Estamos orgullosos”

Paraná Patronato celebrará junto a sus hinchas en el estadio el triunfo histórico

La palabra de los jugadores y el cuerpo técnico



Parte del plantel de Patronato fue recibido por el gobernador de Entre Ríos, la Vicegobernadora y el intendente de Paraná. Le realizaron un reconocimiento por el título nacional obtenido.“Hay sido memorable la campaña de Patronato, no solo por lo de ayer, que le dio a la provincia de Entre Ríos un título nacional y permite que juguemos la Copa Libertadores, sino por como lucharon todo el año, con gran esfuerzo. Con mucho corazón, garra y fútbol jugaron todo el año”, expresó ael gobernador.Al ser consultado como vivió el partido, Bordet comentó que “fue con muchos nervios y emoción. Estuve muy contento y con mi padre siempre conversábamos de Patronato, nos hubiera gustado verlo juntos. Vamos a estar alentándolos siempre, en las buenas y las malas. Hay que bancar al equipo entrerriano”.La vicegobernadora, Laura Stratta, comentó que “estamos muy contentos por lo que lograron, porque lo colectivo primó sobre lo individual, porque pelearon la adversidad y levantaron la copa con orgullo, con convicción y con compromiso”.Por su parte, el intendente de Paraná, Adán Bahl se mostró muy emocionado por el triunfo de Patronato. “Fue un gran esfuerzo de los jugadores, el cuerpo técnico y el acompañamiento de los hinchas”“Es un respiro y se vienen cosas muy lindas para el club. Con el campeonato internacional, Paraná va a ser conocida en todo el mundo y es muy merecido. Estamos muy orgullosos por todos”, mencionó.Carlos Quintaba, capitán del equipo, señaló que “estamos muy felices, tratando de disfrutar esto y recién estamos cayendo en lo que logramos. Ahora vamos a dar la vuelta olímpica con la gente y compartir este momento con ellos”.“Estamos muy agradecidos por el acompañamiento de los hinchas que nos alentaron desde acá, nos recibieron en el aeropuerto y los que hicieron un gran esfuerzo para viajar a Mendoza. Nosotros le reconocemos todo y es un orgullo ser el capitán de este gran grupo”.Por su parte, Oscar Lenzi, presidente del Club destacó el acompañamiento de los hinchas y la gestión de lograr conseguir 22 colectivos para que los simpatizantes puedan viajar a Mendoza. “Estamos muy felices. Encontramos un cuerpo técnico y un grupo de jugadores maravillosos, que nos dieron esta alegría”.“Nuestra intención es que Sava y Altamirano se queden. Vamos a necesitar el apoyo de todos para que puedan quedarse. Pusimos primera y ojalá podamos continuar con ellos”, dijo. Seguidamente, indicó que “estamos en venta de Luis Velázquez con Boca y seguramente nos ingrese un buen porcentaje para ver si podemos comprar al arquero”.Sava, el director técnico remarcó la buena relación entre los hinchas, jugadores y medios de comunicación. “Soy un agradecido con la gente de Entre Ríos y de Paraná. La pasmaos muy bien entrenando con los jugadores”.“Dormí una hora con la copa al lado y tomé mates junto a ella. Estamos muy confiados en lo que hacíamos y los jugadores asimilaron muy rápido de los conceptos que les brindábamos. Se dio una comunión que se contagió con la gente, que fueron los que nos alentaron cuando el equipo no estaba muy bien”.Sobre el futuro del equipo, el DT señaló que “no es fácil jugar la Copa Libertadores ni el Nacional B. Hay que ver que piensan los dirigentes y a partir de ahí ver qué decisión tomar. Hay 14 jugadores que terminan contrato y a mí no me gusta mucho cambiar el plantel, porque cuando las personas se conocen dentro y fuera de la cancha, todo fluye más rápido”.