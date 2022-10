“Dale campeón”: llegaron a Paraná los hinchas Rojinegro que viajaron a Mendoza

Paraná Patronato celebrará junto a sus hinchas en el estadio el triunfo histórico

Fue la noche más feliz, la más gloriosa de Patronato y el fútbol entrerriano. El club de calle Grella se consagró campeón de la Copa Argentina. Eso que era ilusión se convirtió en realidad y más de 10.000 hinchas acompañaron al equipo en la hazaña en Mendoza.“Fue una locura, fue un sueño hecho realidad, ahora comienza otra historia en Patronato”, expresó un hincha que bajaba del colectivo. Según comentó, ya se quedaban en el club para continuar con los festejos.“Vivirlo fue la gloria, los llantos, abrazos, gritos, sentimos todo. Es una alegría muy grande. Ahora tenemos que pensar en La Libertadores”, dijo otro hincha que sostenía dos banderas de Patronato en sus manos.En este marco de fiesta y algarabía, el club realizará un festejo durante la tarde del lunes para celebrar junto con la comunidad el triunfo histórico del plantel del futbol. El vicepresidente del club Dante Molina, confirmó a Elonce “será un festejo abierto para que toda la comunidad, y sobre todo los hinchas que llegan esta tarde de Mendoza”.Hubo un micro que no llegó a Mendoza porque estuvo varado nueve horas en Córdoba. “Volvimos muy felices, escuchamos el partido por la radio y salimos campeones. Cosas que pasaron”.“Salimos campeones, no nos vamos a amargar”.“Hicimos un viaje de 36 horas para ver un partido de dos y la felicidad que tenemos es enorme”, dijo otro hombre.El Club Atlético Patronato de la Juventud Católica, más conocido como Patronato, se convirtió anoche en el primer equipo del interior argentino, no afiliado directamente a la AFA, que gana un título a nivel nacional.