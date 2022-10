La emoción de los hinchas de Patrón en Mendoza: “Llorábamos juntos, abrazados”

Los 17 colectivos que viajaron a Mendoza para el final en la cual Patronato se consagró campeón de la Copa Argentina emprendieron el regreso triunfal a Paraná en las primeras horas de este lunes.y expresó: “Estamos muy contentos. Todavía no nos cae la ficha. Tuve la posibilidad de viajar con mi hijo y encontrarme en Mendoza con mi mejor amigo y sus hijos. Fue algo hermoso”.“Estábamos del otro lado del arco y no se puede describir lo que vivimos, era llorar y abrazarse con quien se te cruzara. No nos conocíamos y llorábamos juntos, abrazados. Fue una emoción enorme”, describió Alarcón acerca del momento del gol de Tiago Banega.El hincha puso de relieve: “Ustedes se imaginan el Flamengo jugando contra Patronato”. Y puso la mirada en el futuro cercano: “Tenemos que empezar a hacer obras en el club, porque esto cambia todo”.Pidió la continuidad del director técnico, Facundo Sava. “Él dijo que dependiendo del resultado de anoche se quedaba en el club. Esperemos que así sea”, dijo esperanzado.Acerca de cómo los trataron en el viaje, Alarcón relató: “Nos pasó lo mismo que contra Boca en San Juan. El destrato de la Policía. Tantas horas de viaje en una autopista que te traigan a 25 o 30 kilómetros por hora, para llegar justo a la hora del partido, cuando uno no veía la hora de llegar, estar en el estadio y estirar las piernas. Pero eso ya fue. No tuvimos problemas con nada, nos trataron bien, pero el destrato fue que queríamos llegar después de más de 16 horas de viaje”.