Hinchas de Patronato se congregan en Paraná para vivir gran final: testimonios

Sociedad Niño de San Luis hincha de Patronato viajó a Mendoza para vivir la gran final

Se viven momentos de mucha ilusión en Paraná. Patronato jugará la gran final de la Copa Argentina contra talleres en Mendoza. Si bien, partieron muchos hinchas para alentarlo, la ciudad entera los apoya desde la capital entrerriana y toda la provincia.Por eso motivo, instalaron pantallas gigantes en la Plaza de las Colectividades para que los simpatizantes que no pudieron viajar, se reúnan para disfrutar junto el partido.Pese al frio, cerca de las 19:30 comenzaron a llegar los primeros hinchas a la Costanera Baja de Paraná, con banderas, gorros, globos, bombos y muchas expectativas., dialogó con los ciudadanos que arribaron al lugar de encuentro y rescató los testimonios de emoción y orgullo.Un matrimonio que viven en Santa Fe, cruzó el charco para alentar al Rojinegro: “A pesar del frio tenemos calor por Patronato. Le estamos haciendo el aguante pese al tiempo. Es un gran equipo y le queremos hacer el aguante”.Joaquín, un niño de nueve años, aseguró que “hoy ganamos”.Adriel de Aldea Salto viajó a Paraná junto a su pareja para alentar al equipo. “Somos fanáticos de Patronato y siempre los seguimos. No pudimos viajar, pero estamos acá con mucha fe. Es un orgullo ver todo lo que logramos”.“Estamos muy ilusionados. Pase lo que pase, no hay que amargarse, Patronato es pasión, alegría y amor”, expresó un joven. “hay que sacarse el sombrero por el equipo y abrazarlo a Sava por todo lo que hizo. Ojalá se quede”.