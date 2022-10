Emotivo video

Desde la página de Patronato se dio a conocer un emotivo video que refleja esa pasión, para alentar al Rojinegro que espera expectante, al igual que su público, la histórica contienda.

El Rojinegro jugará un partido más que importante y sin precedentes para el club, cuando enfrente a la 'T' este domingo a las 20.30 horas en Mendoza. El primer título nacional, la Copa Libertadores y Abu Dabi esperan.Patronato buscará mañana consagrarse en la Copa Argentina, cuando se enfrente a Talleres, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en la final a la que accedieron tras eliminar a Boca Juniors, el campeón de la edición 2021, y Banfield respectivamente.Parece claro el panorama en el rojinegro respecto al once inicial, porque sin lesionados a la vista (solamente el defensor Juan Cruz Guasone ostenta una pequeña molestia pero jugará), el técnico Sava elegirá a los mismos protagonistas que eliminaron a Boca en San Juan.El equipo dirigido por Facundo Sava, eliminó a Deportivo Morón, Colón de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima La Plata y los dos colosos del fútbol argentino, River Plate y Boca en semifinales en una serie de penales luego de haber igualado 1-1 el cabo de los 90 minutos el miércoles último.En el caso de Talleres, afrontará su segunda final consecutiva en la Copa Argentina, ya que el año pasado la perdió con Boca en la final jugada en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.Por eso, los dirigidos por Gandolfi apuestan a capitalizar el aprendizaje de aquel juego y poder volcarlo de manera positiva este domingo, mientras que los de Paraná buscarán cerrar un año complicado con una gran alegría para su gente.Para el armado del equipo, habrá que aguardar hasta último momento en el caso de los 'albiazules', ya que Gandolfi deberá decidir si le da continuidad a varios de los futbolistas que ingresaron de arranque ante el "Taladro" o apuesta a la rotación que habitualmente practica de partido a partido.Para llegar al partido definitorio la 'T' eliminó en Rosario a Banfield (1-0) en semifinales, mientras que en las instancias anteriores había dejado en el camino a Güemes de Santiago del Estero, Chaco For Ever, Newell's Old Boys e Independiente.La algarabía por el partido histórico que se vivirá este domingo, hizo que miles de hinchas se aventuraran a tierras mendocinas para presenciar el espectáculo. Banderas rojinegras, singulares cánticos y la enorme pasión se trasladaron para acompañar al equipo de Paraná, “más de cerquita”. No obstante, desde la cuna del “Patrón” se alienta con todas las fuerzas y se alimenta esa alegría que no cede, tal como se ha visto en los últimos meses.