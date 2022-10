La máxima superó los 30ºC y los paranaenses aprovecharon el sol y la playa

Si bien las playas todavía no están habilitadas en Paraná, fueron muchos los que se acercaron este sábado a disfrutar del sol y la arena en el Balneario Municipal.registró el testimonio de algunos de los jóvenes que aprovecharon de la jornada cuando el termómetro superó los 30ºC.“Vinimos a disfrutar la tarde y fue maravilloso porque está muy lindo el tiempo y esperamos que se mantenga así”, comentó auna joven de calle Rosario del Tala, quien se defendió como perteneciente al “team verano”.“Las playas todavía no están habilitadas, la gente tiene que saber eso”, ratificó un joven guardavidas, quien según aclaró “aún no está autorizado para intervenir en caso que alguien decida introducirse al río”. “Las señales advierten que la playa no está habilitada y está prohibido el ingreso de las personas al agua”, remarcó.