Día de la Chamarrita: “La obra de Linares Cardozo está viva”

Invitan a celebrar el Día de la Chamarrita Entrerriana este sábado en Paraná

Cada 29 de octubre se conmemora el Día de la Chamarrita Entrerriana, instituido en homenaje al nacimiento del músico entrerriano Rubén Manuel Martínez Solís, un “entrerriano de ley” conocido popularmente como Don Linares Cardozo.Este sábado durante toda la jornada se le rinde homenaje a esta figura cuya historia fue simple y sencilla, pero con una tarea cultural fecunda, que con el correr de los años cobraría una dimensión insospechada.“La obra de Linares Cardozo está viva”, indicó el asesor cultural de Entre Ríos, Roberto Romani, quién expresó que “Seguramente él estará feliz desde los cielos altos, sabiendo que su siembra de entrerrianía, de argentinidad y de amor, está viva en esta nueva generación que no olvida su legado”.Recordó que esta generación “celebra sus trabajos de investigador, de aquel acuarelista, de aquel guitarrero, aquel cantor, que llevó la entrerrianía por el mundo”.“Sus coplas están en el corazón del pueblo”, dijo y recitó una de ellas: “Del Paraná de los sueños, al Uruguay de ilusión/ Se viene andando mi río, verdeando alegre pregón/ soy un río esperanzado, de corazón silbador/ vivo en gracias del pago, dos ríos y un solo amor”.Romani puso relevancia en que desde hace mucho tiempo está la comisión permanente de homenaje a Linares Cardozo. “Rubén Cuestas fue uno de los iniciadores. Y gracias a esa comisión, en muchos rincones de la provincia hay un contagioso entusiasmo de honrar al maestro”, manifestó.“A los maestros creadores no hay que recordarlos con una flor en el cementerio, hay que celebrarlos cantando sus canciones, bailando sus danzas, y contándole al mundo lo felices y orgullosos que nos sentimos los entrerrianos de haber tenido un hombre que nació en La Paz pero que propagó su luz, su entusiasmo, su fervor de entrerrianía, por todo el mapa de la argentinidad”, hizo hincapié.Don Linares Cardozo, nació en La Paz (Entre Ríos), el 29 de octubre de 1920, a orillas del Arroyo Caballú Cuatiá. Desde niño gustó de la vida campera y de las tareas rurales. Visitaba con frecuencia el establecimiento de campo de un tío suyo en Distrito Yeso, donde conoció a un criollo que le profesó su amistad y le enseñó las duras tareas de campo. Se llamaba Linares Cardozo, gaucho cabal, manso, sereno, trabajador y amigo leal. Con el correr de los años y ya en el camino artístico, tomó ese nombre para sí, como un homenaje a ese tropero criollo de los pagos de Yeso.Fue declarado ciudadano ilustre en muchos lugares de Entre Ríos, y recibió reconocimientos públicos tanto en el país, como en el exterior y muchos escenarios de grandes festivales, han sido bautizados con su nombre. Falleció a los 75 años, el 16 de febrero de 1996, y sus restos descansan en La Paz, su ciudad natal.Linares Cardozo es considerado un artista íntegro, no solo por sus datos autorales y como poeta, con canciones que grabaron muchos músicos de todo el país, entre ellos Jairo, Los Hermanos Cuestas y Mercedes Sosa. Sino que también es reconocido por su propia labor como cantor, a su vez destacado pintor y educador en artes visuales. Tomó su nombre artístico de un trabajador rural, capataz del campo de su tío, a quien admiraba por sus conocimientos de la sabiduría popular.