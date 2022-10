Largas filas para comprar entradas para la histórica final de Patronato

El Santo jugará la final de la Copa Argentina ante Talleres este domingo 30 de octubre a las 20.30 horas, en Mendoza. El club puso a disposición 10 micros para viajar a tierras puntanas, pero el furor por el momento histórico que vive el equipo, hizo que los hinchas las agotaran en poco tiempo.Este sábado nuevamente se formaron largas filas para acceder a comprar entradas y Elonce dialogó con los presentes.“Estamos felices para poder alentar a nuestro club, el equipo tiene muchísima garra y nos hace sentir orgullosos”, dijo al agregar que “si no conseguimos entradas y lugar en el cole nos íbamos a ir en auto, pero a Mendoza íbamos sí o sí.“Me emociona muchísimo poder compartir este momento histórico con mi hijo, es el club de la ciudad y estamos eufóricos”:“Estaba nervioso y ansioso por ir a Mendoza, me deja tranquilo ir por la gloria y sabemos que el equipo del Colo lo da todo”, expresó un hincha del patrón a Elonce al añadir que fue a alentar al equipo en San Juan y señaló que “tengo mucho sentido de pertenencia y para mí el club local es lo importante”.En tanto, un joven detalló que no consiguió lugar pasaje para ir a Mendoza, pero estaba viendo la manera de poder llegar a la capital del sol y el vino.