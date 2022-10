Fin de media res: “Para que sean efectivos, se deben hacer planes a largo plazo”

Economía Matarifes y frigoríficos piden suspender el fin de la media res

A una semana de que entre en vigor la norma, matarifes y frigoríficos pidieron a las autoridades suspender el troceo. Argumentan que no están dadas las condiciones para su implementación.“Supuestamente es para el control y trasparencia del mercado de carnes, y eso es una mentira. El Gobierno dice que se van a tomar medidas más sanitarias y que va a bajar el precio de la carne y no le creemos”, dijo.Seguidamente agregó que “hace 25 años que le propusimos al gobierno un sistema de transparencia y nunca nos escucharon. Siempre dijimos que para que se cumpla eso, debe haber un mínimo estándar sanitario”.“Para poder tener un sistema de transparencia, se necesitan cuatro o cinco años de trabajo. Los funcionarios, quieren implementar en cuatro meses un proyecto, que no va a servir. Los planes, para que sean efectivo, tienen que ser a largo plazo”.La comercialización de la carne vacuna en cortes va “a repercutir en los precios”, finalizó.