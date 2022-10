Fanática de Patronato inició una campaña para juntar fondos y viajar a Mendoza

Macarena Aranguiz es fanática de Patronato y como muchos hinchas del rojinegro está a la expectativa de poder ir a Mendoza, donde los dirigidos por Facundo Sava disputarán la final de la Copa Argentina frente a Talleres de Córdoba.En diálogo con, la joven contó que estuvo en San Juan en el partido ante Boca, lo cual “fue un momento hermoso y como hincha no me lo olvido nunca más, desde hace 13 años que voy a la cancha”.Ahora sueña con poder ir a la gran final en el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza. Para ello inició una campaña en las redes sociales para recaudar fondos. “Cualquier colaboración es bienvenida, 10, 20 o 100 pesos, lo que sea, me re ayuda”, expresó.Tras ello, contó el motivo de esta movida: “Tenía 30.000 pesos guardados para viajar, pero tuve un percance con mi perrito que hace poquito enfermó y murió y tuve que gastar ese dinero en él. Pude viajar a San Juan con algunos ahorros y gracias a mi papá y mi novio que me apoyaron, pero ahora no tengo más”.“Estoy esperanzada y ojalá pueda llegar”, expresó Macarena y agregó: “Sé que muchas personas están en mi misma situación, que están vendiendo empanadas y alfajores para poder viajar, con un poquito nos podemos ayudar entre todos”.Quienes quieran colaborar pueden hacerlo al siguiente CVU: