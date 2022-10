Para alquilar en Paraná se necesitan al menos $40.000: los valores según la zona

Los valores

En Paraná se observa una importante demanda de alquileres, dio a conocer el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliario de Entre Ríos (CCIER). “Las consultas y pedidos son muchas y ya están preguntando para estudiantes”, dijo la titular del organismo, María Paula Armándola, a Elonce al asegurar que en enero y febrero prevén que se incremente aún más la cantidad de personas que busquen alquilar.Armándola detalló que “hay una oferta acotada de alquileres, y se observan distintos tipos de inquilinos según los requerimientos”. Y aseguró que “la mayoría busca departamentos de un dormitorio, y en el caso de los estudiantes prefieren cerca de bulevares y hay casos que alquilan departamentos de dos habitaciones y viven dos o tres chicos”.Al consultarle sobre los precios del alquiler, Armándola hizo mención a que los “los valores de los alquileres están atados a la inflación”, dijo y aseguró que siempre se debe tener en cuenta la zona donde se encuentra el inmueble, características del mismo y servicios.Un departamento de un dormitorio y con un pequeño balcón el precio del alquiler ronda en $40.000, confirmó Armándola a Elonce. Cabe destacar que a dicho monto se le debe sumar las tasas municipales y las expensas. Es decir que el valor se podría incrementar entre 2.000 y 4.000 pesos más.Armándola informó que los inquilinos buscan propiedades en diversas zonas de la ciudad y algunas que están en auge son la zona norte y sur de la ciudad. “Muchos trabajan en otras localidades, entonces eligen cerca de las salidas de Paraná para tener mayor practicidad”, sumó.Elonce consultó a diversas inmobiliarias de la capital entrerriana y constató quey si se trata de una casa eEn tanto, en la zona este, cerca de avenida Zanni y Caputo un alquilerLa titular del Colegio explicó que los dueños de una propiedad a la hora de decidir alquilarla tienen en cuenta diversos factores como “los costos, la inflación y la devaluación, lo que hace que al año de estar alquilada una propiedad esta desfasada”.Otro de los factores que incide en el precio, según la titular del CCIER es “la gran cantidad de demanda y la poca oferta de inmuebles; además al cambiar el plazo de los alquileres, de dos a tres años, se demora un año más para volver a poner esa propiedad en el mercado”En este sentido, sumó que “en este momento de la economía no hay incentivo para la construcción y es por eso que la gente no se anima a invertir en propiedades para luego alquilarlas”Armándola destacó que en muchas zonas de la ciudad se buscan alquileres. “Se pueden identificar con facilidad diversos públicos objetivos para las propiedades”, dijo al aclarar que los monoambientes y departamentos de una habitación son para estudiantes; luego hay un público más familiar que busca mayores comodidades y espacio verde; además hay profesionales que alquilan casas para transformarlas en oficinas. “Este ultimo cada vez se ve más porque se generan espacios de coworking”, aseguró.Uno de los grandes puntos que deben afrontar los inquilinos es conseguir los garantes para que puedan acceder al inmueble. Para un contrato de alquiler se solicita como mínimo dos gantes con recibo de sueldo.“Hay casos que los inquilinos buscan más de dos garantes para cubrir el monto necesario: También se usan seguros de Caución de alquileres, que los proporcionan las aseguradoras y es un monto fijo que se puede abonar en cuotas; además hay un seguro que ofrece el Colegio y es otra forma de acceder”. Cabe aclarar que jubilados y monotributistas no pueden ser garantes.