Un padre y cuatro hijos: amor incondicional por Patronato y viaje por la gloria

Video: Los primeros hinchas de Patronato en Mendoza ya esperan la final de la Copa Argentina

Juan Carlos Lara y sus cuatro hijos esperan ansiosos en Mendoza la final de la Copa Argentina que Patronato disputará el domingo frente a Talleres. Viajaron para la semifinal contra Boca y se quedaron en la provincia cuyana. Y ya aprovecharon la ocasión para ingresar al Estadio Mundialista en el cual se jugará el cotejo decisivo.Con toda una vida en el club de sus amores, contaron alas sensaciones que viven por estas horas que son soñadas para ellos y toda la afición de Patrón.Mantuvieron una comunicación con este medio desde el interior de una camioneta en la que se disponían, este viernes a la mañana, a “ir a pasear a la alta montaña”.“De San Juan vinimos a Mendosa. Lo primero que hicimos fue ir a la cancha, que estaba abierta, se encontraban trabajando, así que pudimos entrar al campo de jugo, que está impecable”, contó el papá, mientras que uno de sus hijos fue gráfico: “Vimos el portón abierto y nos mandamos derecho”Asimismo, dieron cuenta de que los mendocinos se sientan en las mesas que estamos ocupando y se sacan fotos con nosotros. “Es impresionante”, expresaron.“Los hinchas de River y de Boca se relajan con nosotros, porque les ganamos a los dos, expresó orgullos uno de los jóvenes.Comentaron que no se han encontrado con hinchas de Talleres, “pero sí nos cruzamos con gente de Patronato” que se han quedado como ellos.Sobre las entradas, el más grande de los Lara contó que “mi yerno viene el domingo y nos trae, porque hay que comprarlas en Paraná”.“Córdoba hubiera sido una mejor sede contra River y Boca. Nos mandaron tan lejos en ambos casos que hay que hacer un sacrificio enorme, tanto económico como laboral”, admitieron.Sobre cómo resolvieron esta cuestión, revelaron que “lo venimos planificando hace mucho tiempo y nos hicimos lugar para disponer del tiempo”. Señalaron que en algunos casos “le pedimos ayuda a los conocidos con el trabajo. Están los amigos remplazándonos, porque somos autónomos”.De siempre tuvieron confianza porque “Patronato viene jugando muy bien. Además, el sabor amargo de la derrota, no es tan fuerte como el sabor dulce del triunfo. Es así que descendimos hace poquito y ya se pasó todo eso, mientras que todavía nos dura aquel ascenso de hace muchos años, que le ganamos a River en la B en cancha de Colón y un montón de cosas lindas. Estos partidos contra River y Boca fue lo más. Y si llegamos a ganar el Torneo, es para toda la vida”, enfatizó Juan Carlos.Y pusieron de relieve “el momento emocionante de ver el partico contra Boca, todos juntos, padre e hijos”.“Si no veníamos nos íbamos a arrepentir, ellos se criaron en el club. Cómo se iban a perder esto”, continuó el papá. Y finalmente se manifestaron optimistas de cara al domingo. “Les ganamos y esta vez sin tanto sufrimiento, por el bien de la hipertensión”, cerraron.