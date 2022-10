Enfermera jubilada insta a que estudien esa profesión: “Son muy necesarios”

Enfermeros

Tras 31 años de trabajo, el lunes 24 de octubre se jubiló Rosita Rueda, enfermera del servicio de Onco-Hematología del hospital San Roque, en Paraná.contó sobre su profesión y cómo llegó a estudiar enfermería. “Yo trabajaba en el hospital como mucama y una jefa que tenía me insistió para que estudie enfermería. Como era mamá de cinco chicos, si o si tenía que estudiar y trabajar a la vez”.“Apenas comencé a trabajar de enfermera me pusieron en el área de Onco-hematología, pero tenía mucho miedo. En realidad, le tenía temor a la palabra y recién era mi primera experiencia. Lo tomé con mucha responsabilidad por los pacientes y las familias, que traen una historia detrás”, dijo. Seguidamente, agregó que “se forma una gran familia, porque son chicos que pasan mucho tiempo con nosotros por los tratamientos que hacen”.“Siempre digo que es un servicio emocional, porque son mucha las emociones que se viven. Somos un grupo interdisciplinario que trabajamos para contener a los pacientes y sus familias, siempre en base a las necesidades del niño y sus tratamientos. Cada vez que un niño recibe el alta, es una felicidad enorme”, expresó.Rosita, como todos la llaman, aún recuerda sus pasos en el servicio de Onco – hematología. “Nunca pensé llegar a donde llegué. Siempre digo que Dios estuvo al lado mío todo este tiempo, encaminándome. Lo que logré, siempre fue con la ayuda de él”.El lunes pasado fue su último día y aún está tratando de acostumbrarse a no poner el despertador, ponerse su chaqueta y no realizar el camino que tantos años recorrió a diario para llegar al nosocomio. Por un tiempo más continuará su actividad extra en Clínica Modelo una vez a la semana y eso la mantendrá conectada con la labor por un tiempo más.“Me apasiona mi trabajo, es mi vida y mis compañeros son parte de mi familia. Los voy a extrañar, todavía no caí que ya no trabajó más”, se sinceró.La enfermera del servicio de Onco-Hematología del hospital San Roque pidió que la gente “estudie está profesión porque se necesitan enfermeros. Es una carrera hermosa y trabajar con los pacientes para lograrse un bienestar, es una gran satisfacción”.“Es una carrera que tiene mucha salida laboral, nunca es suficiente la cantidad de enfermeros que se reciben ya que hay muchas áreas que necesitan profesionales”, dijo.Al finalizar, Rosita mencionó que “Yo estudié porque tuve un ángel que me guío. No me arrepiento de nada”.