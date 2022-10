Fotos: el río Paraná llegó a los tres metros luego de casi tres años de bajante

Crecida del Paraná

Más de dos metros en octubre

Las proyecciones de INA

Valores medios

de la ciudad de Paraná y también, a lo largo de la orilla de la costanera baja paranaense. Son evidencias de la recuperación y crecida del Río Paraná y este jueves, es noticia por volver a niveles que hace tiempo no alcanzaba., el cual fue empujado por lluvias en la alta cuenca del Paraná. Sin embargo, se cumplieron los pronósticos brindados por el Instituto Nacional del Agua (INA) yLuego de tres años de una bajante histórica que impactó fuerte, el río Paraná comienza a mostrar un repunte que cambia el paisaje de la zona.. Mientras que aguas arriba, todos los puertos hasta Corrientes, marcan una tendencia creciente, y de esta manera, se anticipa que en las próximas horas atravesará la barrera por encima de los tres metros.La crecida del Paraná obedece a las abundantes lluvias que se registraron en la cuenca alta. Conocida fue la postal de las Cataratas del Iguazú, hace unos días atrás. Aunque en esa zona, elDe acuerdo al Registro de Prefectura Naval Argentina en el puerto local, alcanzó los tres metros y no ha parado de crecer desde que se inició octubre. Según pudo confirmar Elonce,En la última semana,, no se veía en la región.En el 2022, la altura más alta del Río Paraná registrada en el puerto paranaense había sido 2,54 metros, nivel al que llegó el pasado 20 de abril.Sin embargo,. Si volverá pronto a los niveles muy bajos a los que hacía tiempo se registraban, o, si por lo contrario, se mantiene un poco más arriba.El Instituto Nacional del Agua (INA) actualizó sus reportes semanales en relación a las proyecciones sobre la altura del Río Paraná para la región.Para el 1º de noviembre, se espera que el nivel se sitúa 3,16 metros en el puerto paranaense. Mientras que,En el mismo informe, desde el INA se sostiene que “son tendencias consideradas en los valores medios diarios. Los niveles se registran dentro del rango de aguas medias”. Y aclaran: “Se espera que posteriormente, comience a descender en las secciones superiores”.Por último, el reporte cierra explicando que “si bien las condiciones son en general mejores que las observadas en 2020 y 2021, la perspectiva climática aún no permite establecer, un límite temporal del escenario de aguas bajas predominantes, iniciado en marzo de 2020”, señala el organismo nacional.