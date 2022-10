Eufóricos, alegres y llenos de esperanza, hinchas de Patronato regresan a Paraná

Patronato venció a Boca en una vibrante definición por penales, tras finalizar el partido en 1 a 1 en San Juan. El Rojinegro pasó a la final de la Copa Argentina, por primera vez en su historia.A San Juan fueron una gran cantidad de hinchas y simpatizantes del rojinegro que alentaron a su club en esta histórica clasificación.Tras el emocionante partido, los hinchas emprendieron el regreso a Paraná. Este jueves en el viaje desde San Juan a la capital entrerriana,dialogó con un griupo de hinchas que estaban felices y eufóricos.“El cansancio y el calor que pasamos no nos afecta la enorme alegría que tenemos ahora”, dijo un hincha Gustavo Alarcón.El simpatizante del rojinegro detalló que “el viaje surgió a partir de un compañero que no conseguía micro y nos pusimos en contacto ara ir en dos trafics y viajamos los hinchas”Sal consultarle sobre cómo vivieron el partido de semifinales, señaló que “vivimos momentos de mucha euforia y alegría, lloramos y gritamos hasta quedarnos sin voz, cuando Marcelo Estigarribia hizo el gol no dábamos más”.“Pasamos muchas cosas en el camino y la victoria fue un alivio tremendo”, sostuvo.Gustavo detalló que llegan a Paraná esta noche y ya están planificando el viaje a Mendoza. “Los jugadores y el Colo Sava se merecen todos los aplausos”, cerró.