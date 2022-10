Vecinos cortaron la calle y reclamaron por complicaciones con la brosa

Vecinos de barrios aledaños a calle Montiel y Virrey Vertiz, de Paraná, reclaman a las autoridades una solución definitiva para la brosa. Este miércoles, se convocaron en la intersección de las dos calles y cortaron el tránsito para “ser escuchados”.Marita, una vecina indicó aque “estamos pidiendo que mejoren las calles porque es imposible vivir con la brosa. Queremos que vengan y vea como vivimos”.“Hay un cartel que dice que está prohibido el tránsito pesado, los camiones no lo respetan y empiezan a circular a las seis de la mañana. Producto de esto, hasta las casas están sufriendo las consecuencias y tienen rajaduras”, dijo.“Nadie se preocupa por nosotros y tenemos muchos chicos que tienen problemas de salud por brosa que vuela”, agregó.Otra mujer, comentó que “cuando llueve se hace un barrial que es imposible pasar. Además, las ambulancias no entran y es un riesgo”. Seguidamente, apuntó que “también quiero pedir que mejoren la iluminaria porque es un foco de inseguridad terrible. No podemos vivir así”.“Necesitamos asfalto y el arreglo de las calles. Estamos muy abandonados y nadie nos escucha”, señaló.