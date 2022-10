Vecinos atacaron a municipales que fueron a reparar una conexión de agua

Funcionarios de la municipalidad de Paraná debieron pedir la intervención policial ante inconvenientes con vecinos que se registraron cuando personal de Obras Sanitarias se hizo presente en Pasaje Tercera Posición y Alejo Peiret para una conexión domiciliaria.En diálogo con, Lucas Feltes, subsecretario de Servicios Públicos, explicó que se recibió un llamado por un faltante de agua “y cuando el personal vino a trabajar, los vecinos por problemas particulares no dejaron que avancen y agredieron a los trabajadores, sufrimos la rotura en uno de los vehículos y tuvimos que llamar a la policía”.“Avanzaremos judicialmente, primero para poder dar solución a la vivienda que tiene problema de agua, y luego para dejar denunciada a las personas que agredieron al personal municipal”, acotó el funcionario.Sobre la vivienda afectada y el conflicto suscitado, Feltes dijo que “hay una confusión entre los vecinos que es un pasaje privado, pero en realidad es pasaje municipal que cuenta con todos los servicios y se mezcla una situación particular entre las familias”. Y aclaró que la vivienda “está conectada al agua y presenta faltante y baja presión”.Finalmente, mencionó que en la comuna “hay un área que se encarga de las conexiones clandestinas y todos los vehículos municipales cuentan con GPS por lo que si hay una tarea que no está aprobada, una vez que recibimos la denuncia podemos constatar el hecho; en este caso estaba enviada desde la Coordinación General la tarea para realizarse en el lugar por lo que no era clandestina”.Verónica, una de las vecinas que intentó impedir el trabajo de los municipales, contó que “vino obras sanitarias para hacer una conexión clandestina a una persona que no es propietaria, está usurpando una casa y todos los vecinos nos opusimos. Querían instalarle el agua a una mujer que no tiene papeles ni nada del lugar”.Por otra parte, dio cuenta que han radicado varias denuncias contra la vecina en cuestión porque “es una persona muy agresiva, junta gente de la calle y consumen estupefacientes, tiene hasta una plantación de marihuana. Un día nos arrojó ladrillos y casi nos lastima”.