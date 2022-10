El Colectivo de Discapacidad entregó una nota al Gobernador

Foto 1/2 Foto 2/2

Este miércoles, prestadores y familiares de personas con discapacidad realizaron una manifestación frente a Casa de Gobierno y los profesionales fueron recibidos por el secretario de la Gobernación, Franco Ferrari a quien entregaron una nota dirigida al gobernador Gustavo Bordet.



Dicho escrito plantea “una serie de puntos que venimos intentando hacer ver respecto de los derechos de discapacidad, al tema de la agilidad de las obras sociales y al cómo se puede trabajar, teniendo en cuenta al recorte que salió ayer sobre el recorte sobre salud, educación y discapacidad”.



“Le pedimos al Gobernador que nos acompañe como colectivo. También planteamos que se intervenga a nivel nacional con el contacto de la Superintendencia de Servicios de Salud y hacemos hincapié en el IOSPER”, dijo una fonoaudióloga en declaraciones a Elonce.



Y remarcó que instan a los distintos entes a nivel provincial a tener momentos de reunión y de trabajo, porque si bien hubo algunos encuentros, más que nada fueron “situaciones de escucha y nosotros vamos con propuestas y no ha habido cambios”, indicaron.



Desde el colectivo también dieron cuenta que la situación irregular en los pagos es de siempre, ya que nunca han cobrado en tiempo y forma. “Quizás por trabajar con la discapacidad se naturalizó que había que esperar y también nosotros como profesionales hemos naturalizado esto de la espera”. En este sentido, explicaron que cuando el gobierno deposita a la obra social, ésta por resolución tiene la potestad de pagar a los 60 días, por lo tanto, lo de agosto lo cobrás en noviembre con suerte”.



“Los prestadores no tenemos sueldo y al cortar una prestación no podemos cobrar, no es lo mismo como los maestros o los trabajadores de Casa de Gobierno que si no les pagan pueden hacer paro, es una realidad”, mencionaron. Y agregaron: “No tenemos gremio y nuestra situación es muy particular”.



Finalmente, los profesionales remarcaron que las propuestas para solucionar esta problemática “están y esperamos que sean analizadas y tenidas en cuenta o por lo menos que nos digan no por algún motivo en particular y poder generar algo que nos permita seguir trabajando en lo que nos gusta”. Elonce.com