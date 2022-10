El Municipio finalizó las obras en calle Ameghino tras su recuperación integral

La Municipalidad finalizó las obras en Ameghino, entre Ituzaingó y República de Siria. Los trabajos incluyeron desagües, cordones cuneta, repavimentación completa y demarcación horizontal.“Quiero destacar el compromiso de los vecinos de la zona con este reclamo, porque no fue sólo por su bienestar particular sino por la seguridad de todos los paranaenses que diariamente frecuentan este lugar”, señaló el intendente Adán BahlAl mismo tiempo, Bahl remarcó que en ese sector se concentran varias instituciones: el club Sportivo Urquiza, la escuela Bazán y Bustos, el CIC de la Floresta, la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y Salud Animal. “Los vecinos estaban muy preocupados por el deterioro de esta arteria y querían cuidarnos a todos. Valoramos mucho esta visión solidaria, porque es una de las cosas que nos lleva a ser una mejor Paraná”, valoró el presidente municipal.Sobre las tareas, el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento, detalló que fue una intervención integral donde se levantó completamente la calzada existente que estaba deteriorada, se hicieron desagües, cordón cuneta, dársena para contenedores de residuos para que estén en los laterales y no en la calle, dársenas para colectivos y de estacionamiento.“Los trabajos son parte de un plan para la zona de San Agustín, Las Flores y La Floresta que realiza el Municipio. Ya se hicieron obras en los puentes y nos quedaba esta transitada arteria que es un acceso a una barriada importante”, sostuvo Argento.Además, en estos días se finalizó la demarcación horizontal para dotar a la arteria con seguridad para todos los transeúntes y automovilistas que circulen por la zona.