Realizan trabajos de nivelación en playas del Thompson

Maquinarias y personal municipal fueron abocados a las playas de Thompson para las tareas de nivelación, y puesta a punto del balneario. Los trabajos “se realizan con mayor facilidad cuando llueve”, indicó el subsecretario de Obras por Administración de Paraná, Gerardo Pastor, a Elonce.Según destacó el funcionario los trabajaos en las playas se realizan todo el año y ahora “se llevan a cabo de manera asidua porque estamos cerca del verano”.Este miércoles, cuatro máquinas realizaron trabajos en playa del Thompson y una en el Balneario Municipal. “Allí se retira arena para utilizarlas en las canchas de voley. Además se ponen en condiciones las duchas y baños”, sumó.Al finalizar, Pastor señaló que han observado una gran cantidad de personas que han ido a las playas estos días. “Hay que recordar que no están habilitadas aun y no cuentan con guardavidas, por eso pedimos que no se acerquen al agua”.